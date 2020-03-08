Милованов назвал "остановкой земельной реформы" разделение Министерства экономики и сельского хозяйства

Министр экономики Украины Тимофей Милованов YES2019/Владимир Чеппель

Экс-министр убежден, что такое разделение реально было сделать еще два месяца назад

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что разделение министерства экономики и сельского хозяйства приведет к остановке земельной реформы.

Об этом он сказал в интервью Liga.net.

"Если министерство будут разделять, то это приведет к приостановке реформы земли", - отметил Милованов.

По его мнению, подобный шаг можно было делать два месяца назад и в другой макроэкономической ситуации.

"Это было реально сделать еще два месяца назад, в другой макроэкономической ситуации, в другие сроки - после старта земельной реформы. Тогда еще, я думаю, было реально разделить министерство, а на сегодня мы уже почти полностью закончили прекращение его работы, и в последние недели, когда меня спрашивали об этом, я говорил, что уже сейчас время не позволяет их разделить. Я думаю, что оптимально это сделать, в случае необходимости, после запуска рынка земли", - пояснил экс-министр.

Также Милованов рассказал, что как министр он не успел осовременить рынок труда.

"Рынок труда.. Его нужно осовременить. У нас теневой рынок труда, особенно в ИТ, все работают как ФЛП или вообще нелегально. Но это на самом деле очень конкурентный рынок, люди строят хорошие карьеры, много инвестируют в образование, платят бешеные зарплаты. И этот рынок работает. А такие формальные рынки, как государственнический, например, шахтеры, беда", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Милованов, Коростылев и Жуковский отказались от должностей в новом Кабмине.

4 марта Верховная Рада 277 голосами проголосовала за новый состав Кабинета Министров во главе с Денисом Шмыгалем.

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Также отмечалось, что Милованов рассказал, почему отказался от должности министра сельского хозяйства в новом правительстве.