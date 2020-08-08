Международные резервы Украины выросли на 300 миллионов долларов

Глава правительства Денис Шмигаль Фото из открытых источников

Резервы составляют 28,8 млрд долларов

В июле Международные резервы Украины выросли на 300 миллионов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"В июле Международные резервы Украины выросли на 300 миллионов долларов. Сейчас они на крупнейшем за последние 10 лет показатели — 28,8 млрд долларов. Соответствующие резервы дают возможность обеспечивать в полной мере макрофинансовую стабильность Украины", - написал Шмыгаль.

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Напомним, в прошлом месяце Международные резервы Украины выросли более чем на 3 млрд долларов. Они составляли более 28,5 млрд долларов. Это самый высокий уровень резервов за последние 8 лет.