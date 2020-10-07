Международные резервы Украины в сентябре упали на 8,7% из-за выплат по госдолгу и интервенций, - НБУ

Национальный банк Украины Радио Свобода

Одна из причин - операции правительства по управлению государственным долгом

Международные резервы Украины уменьшились на 8,7% с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

В Нацбанке такую тенденцию объяснили тремя факторами. Во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. Так, в сентябре 2 664,8 млн долларов пошли на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга.

Во-вторых, в сентябре спрос на валюту превышал предложение по причине оживления деловой активности. В связи с этим, НБУ выходил на рынок с интервенциями по продаже валюты, которые по итогам месяца составляли 231,5 млн долларов.

"В отдельные дни, когда на рынке наблюдалось избыточное предложение валюты, Национальный банк пополнял резервы и в рамках таких интервенций приобрел 34 млн долл. США", - говорится в сообщении.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 105,7 млн долларов.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в июле международные резервы Украины выросли на 300 миллионов долларов.