Меньше на коронавирус, больше аграриям: В Украине утвердили новый бюджет
Размен фонда на борьбу с коронавирусом предлагается уменьшить до 64,9 миллиардов гривен
Бюджетный комитет Верховной Рады утвердил проект изменений в государственный бюджет на 2020 год. Об этом 11 апреля сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
Как отмечается, по сравнению с внесенным правительством проектом был утвержден ряд таких изменений:
- уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн (теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн);
- восстановление дотации (доплаты из госбюджета) аграриям в размере 4 млрд грн;
- выделено 100 млн грн на строительство аэропорта Днепра;
- добавлено 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины
- выделено 15 млн грн на национальный парк "Софиевка".
Напомним, в четверг, 9 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Верховная Рада согласовала основные расходные статьи обновленного госбюджета.