Меньше на коронавирус, больше аграриям: В Украине утвердили новый бюджет

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Размен фонда на борьбу с коронавирусом предлагается уменьшить до 64,9 миллиардов гривен

Бюджетный комитет Верховной Рады утвердил проект изменений в государственный бюджет на 2020 год. Об этом 11 апреля сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Как отмечается, по сравнению с внесенным правительством проектом был утвержден ряд таких изменений:

уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн (теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн);

восстановление дотации (доплаты из госбюджета) аграриям в размере 4 млрд грн;

выделено 100 млн грн на строительство аэропорта Днепра;

добавлено 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины

выделено 15 млн грн на национальный парк "Софиевка".

Напомним, в четверг, 9 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Верховная Рада согласовала основные расходные статьи обновленного госбюджета.