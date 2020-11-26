Медведчук: Закономерным итогом экономического и социального коллапса в стране должны стать отставка правительства и внеочередные парламентские выборы

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Закономерным итогом экономического и социального коллапса в стране должны стать отставка правительства и внеочередные парламентские выборы. Об этом говорится в заявлении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Приводим его текст дословно:

На прошлой неделе Legatum Institute опубликовал глобальный рейтинг стран по уровню благосостояния The Legatum Prosperity Index 2020. Так, в 2020 году Украина заняла 92-е место в рейтинге благосостояния из 167 стран мира и последнее место в Европе. По данным швейцарского банка Credit Suisse, уровень благосостояния на одного взрослого в Украине снизился на 9%.

К слову, по размеру средней заработной платы Украина также занимает последнее место в Европе. Среднемесячная заработная плата в Украине по итогам 2019 года составила 10497 грн, или $406. К примеру, в Молдове уровень средней заработной платы в 2019-м составил 7356,1 лея, или $411.

Согласно ежегодному докладу Global Wealth Report 2019 швейцарского банка Credit Suisse, в 2019 году уровень благосостояния на душу населения в Украине составлял $8792, тогда как в Молдове – $12804, а в Беларуси – $16590. В Европе этот показатель составил $153973, в мире – $70849.

По данным исследования GfK Purchasing Power Europe, в 2019 году Украина заняла также последнее место среди 42 стран Европы по уровню покупательной способности с показателем €1830 на душу населения. Средний уровень покупательной способности на душу населения в Польше в 2019 году составил €7589, в Венгрии – €7416, в Румынии – €5881, во Франции – €20306, в Швейцарии – €42067, в Лихтенштейне – €67550. Средний показатель по Европе в 2019 году составил €14739, что более чем в 8 раз превышает соответствующий показатель в Украине.

Экономическую несостоятельность Украины подтверждают ряд макроэкономических параметров, в частности ВВП на душу населения. Так, по данным Всемирного банка, по итогам 2019 года в Украине ВВП в расчете на душу населения составил $3659, в мировом рейтинге по этому показателю наша страна ‒ на 122-м месте. К слову, по данному параметру Украина уступает даже Молдове ($4498) и занимает последнее место в Европе. К примеру, в Польше за 2019 год ВВП на душу населения, по данным Всемирного банка, составил $15595, в Венгрии – $16476, в Румынии – $12919, в Болгарии – $9737, в Беларуси – $6663.

Стоит подчеркнуть, что именно предложенный Зеленским и его окружением курс в течение 2019–2020 годов является главной причиной экономического и социального коллапса в стране. Для того чтобы подтвердить этот вывод, достаточно сравнить данные по падению ключевых макроэкономических показателей Украины в сентябре ‒ декабре 2019 года, еще до локдауна и COVID-19, а также параметры развития страны в течение 2020-го.

Зеленский и его окружение за время пребывания у власти показали, что они не способны решать важнейшие задачи в вопросах мира, возрождения экономики, борьбы с пандемией, а главное – преодоления бедности и существенного повышения уровня жизни граждан Украины.

Закономерным результатом подобного катастрофического экономического провала и антисоциальной политики должна стать немедленная отставка правительства. Более того, чтобы радикально изменить экономический курс, создать фундамент для решения социально-экономических проблем, созданных этой властью, необходима ее кардинальная "перезагрузка", которой можно добиться только путем проведения внеочередных парламентских выборов.