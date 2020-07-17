Медведчук: Украине необходимо остановить выплаты МВФ, но правительство слуг Сороса не может на это пойти
Украине необходимо остановить выплаты Международного валютного фонда, но правительство слуг Джорджа Сороса не может на это пойти.
Об этом в интервью четырем украинским каналам заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.
"Вот смотрите, когда началась борьба с коронавирусом, пандемия, и весь мир, все страны без исключения начали эту борьбу с коронавирусом, то в том числе и МВФ создавал специальные международные группы, многие страны обратились для предоставления помощи как раз для борьбы с коронавирусом. В это время у нас идут переговоры по получению кредита stand-by, хотя раньше он имел другой статус, для развития экономики. А кредит stand-by – это фактически получить деньги для того, чтобы отдать. Отдать в виде обслуживания долгов, процентов, и возврата долгов, которые по временным лагам необходимо выполнить в течение ближайшего времени. Так вот, когда обсуждался этот вопрос, мы одним из пунктов, наша партия, антикризисного плана предусмотрели, что необходимо поставить вопрос ребром. И мы говорили об этом и прежнему премьер-министру, и настоящему о том, что сегодня то время, когда Украина имеет полное право, причем не пострадав впоследствии авторитетом государства, поставить вопрос: в тяжелейших условиях, с которыми мы столкнулись, нам необходимо реструктуризировать долги как минимум для того, чтобы сегодня не выплачивать те суммы (мы уже выплатили около 3 млрд долл. только в этом году) в условиях борьбы с коронавирусом", – отметил он.
Политик подчеркнул, что нужно остановить эти выплаты и перенести их на следующий год.
"А может быть, и на последующий с учетом падения экономики, с учетом недополучения доходной части бюджета, с учетом того, что была остановлена работа фактически 700 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. 700 тысяч, вдумайтесь! Без всяких компенсаций.
Но правительство, которое, я уже сказал, на 80% состоит из слуг Сороса, именуемых якобы официально "слугами народа", оно же не может на это пойти. Та часть в парламенте, которая сегодня отвечает за внешнее управление и содержится или содержалась на гранты международных финансовых организаций, она, естественно, не может поддержать такой политики и такого отношения к МВФ", – добавил Медведчук.