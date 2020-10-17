Медведчук: Россия готова к возобновлению полномасштабного экономического сотрудничества с Украиной

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук 112.ua

Россия готова к возобновлению полномасштабного экономического сотрудничества с Украиной. Об этом заявил в интервью четырем украинским телевизионным каналам глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" последовательно и принципиально отстаивала вопрос возобновления экономического сотрудничества с Россией в связи с тем, что санкции, которые были введены Россией против Украины как результат того, что Украина в свое время присоединилась к санкциям ЕС по отношению к РФ, нанесли серьезный урон в целом экономике страны.

"Если брать экспортный потенциал Украины, то в лучшие годы, еще до того, как были подписаны Соглашение об ассоциации с ЕС и зона свободной торговли (договор), в 2011-2012 годах, когда был пик экономического развития в Украине, поставки Украины экспортной продукции в страны в ЕС были на уровне 17,5 млрд долл. в год. После того, как Украина подписала Соглашение об ассоциации, подписала договор о зоне свободной торговли, подобный потенциал Украины, экспортной реализации на рынке ЕС нарастился всего лишь 2019 года (2020 года еще нет) на ровно 2,5 млрд и составил 20,7 млрд долл. Теперь обратная сторона медали, то есть восточное направление экспорта нашей продукции. В России и страны СНГ Украина экспортировала своей высокотехнологической продукции на уровне 26 млрд долл. Россия до 2019 года оставалась главным торговым партнером для Украины. После того, как были введены санкции по итогам 2019 года, этот объем экспорта на территорию России и стран СНГ сократился до 6 млрд. То есть, с одной стороны, мы потеряли 20 млрд, с другой – мы нарастили 2 млрд. Один к десяти. Вот к чему привели санкции, которые были введены Украиной, вот к чему привела зона свободной торговли с ЕС, которая фактически уничтожила нашу экономику, а значит, и социальную сферу. И этот вопрос актуализации отмены санкций стоял всегда", - подчеркнул Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что в 2019 году украинская делегация встречалась с руководителем правительства РФ Дмитрием Медведевым и обратилась с просьбой о частичной отмене санкций в плане транзитов грузов по территории Украины. Россия, по словам Виктора Медведчука, согласилась на это.

"Те компании, которые занимаются транспортом и перевозкой этих грузов, до сих пор вспоминают, что это был положительный момент, который дал возможность нарастить эти торговые грузовые перевозки. Естественно, это рабочие места, естественно, это начисление в бюджет и многое другое. Точно так же, как и мы еще тогда поставили ряд вопросов. Более того, эти вопросы были поставлены на встрече моей с президентом РФ господином Путиным, потом с председателем правительства Мишустиным. И российская сторона опять-таки, подчеркиваю, в одностороннем порядке пошла на снятие санкций с ряда предприятий как первый этап, потому что мы обратились от Ассоциации машиностроителей, а именно они торпедировали этот вопрос перед нашей партией, обращались ко мне в вопросах того, что необходимо снять с предприятий машиностроения, которое, кстати, в течение 2020 года упало на 22% (машиностроение в стране), снять санкции для того, чтобы позволить продукцию Украины на территорию России. Первые три предприятия – эти санкции были сняты, мы подали первый список на 15 предприятий, продолжаем эту работу, потому как в Ассоциацию машиностроителей и работодателей входят 240 предприятий. Кроме этого, это предприятия, связанные с производством овощей и фруктов, это предприятия, связанные с бумажно-картонной промышленностью. И первое предприятие – это Рубежанский бумажно-картонный комбинат, градообразующее предприятие – предприятие, на котором работают 1200 человек. Это два винницких предприятия – "Брацлав", который специализируется на производстве доильных аппаратов. А еще это Барский машиностроительный завод, который выпускает сегодня также продукцию высокотехнологическую", - отметил оппозиционный политик.

Он подчеркнул, что именно на российском рынке украинская продукция сможет достойно конкурировать с европейскими производителями.

"Вот где место, где мы действительно можем конкурировать. Вот где место, где наша продукция является конкурентоспособной. Не в Европе, куда нашу продукцию не впускают, а именно в России. И там эта конкуренция с европейскими производителями может быть выдержана. Поэтому данный процесс будет продолжаться. Я хочу подчеркнуть особенность: особенность заключается в том, что это односторонние действия России. Президент России заявил о том, что Россия готова к возобновлению полномасштабной экономической кооперации, и это очень важно. Важно потому, что вред от санкций, которые были введены как ответные меры со стороны России и причинили глобальный стратегический урон экономике Украины. Не пострадала сегодня экономика России. Знаете, я вспоминаю слова господина Путина и его интервью, которое он дал несколько месяцев тому назад, когда его спросили о санкциях. Он сказал: да плевать нам на эти санкции. Да, мы потеряли за эти годы, с 2014 года, 50 млрд долл., но мы и заработали больше 50. Потому что пошли по пути импортозамещения, потому что наладили свое производство, рост сельского хозяйства, рост промышленного производства, рост индустрии, тяжелой, высокотехнологической в России. Потому что пришлось делать то, что раньше закупали. А сегодня это путь по защите отечественного производителя и по пути развития экономики. Вот что главное. И поэтому, когда сегодня г-н Зеленский и его команда на всех международных площадках говорят о том, что надо сохранять, надо усилить, наращивать санкции против России, то мне кажется, что надо внимательно проследить, что же происходит с экономикой РФ, как она отреагировала на эти санкции, а потом, соответственно, посмотреть, что произошло в Украине, и вспомнить, проанализировать те цифры, с которых я начал, по поводу рынков Евросоюза, рынков России и стран СНГ", - добавил Виктор Медведчук.

Напомним, ранее по просьбе Виктора Медведчука Россия объявила об одностороннем снятии санкций с трех украинских предприятий.

Речь идет о Барском машиностроительном заводе в Винницкой области - одном из ведущих предприятий, которое выпускает котлы центрального отопления и другое технологическое оборудование для различных отраслей промышленности. Вторым предприятием, с которого снимут санкции, стала компания "Брацлав". Она выпускает доильные аппараты и другое оборудование сельскохозяйственного и промышленного назначения. Третей компанией, которая снова сможет работать на российском рынке, станет Рубежанский картонно-тарный комбинат. Предприятие специализируется на производстве гофрокартона, а также основы для гипсокартона.