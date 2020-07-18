Медведчук про СА с ЕС: Разрушение экономики есть, а процветания и пути в Европу - нет

Народный депутат Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Соглашение об ассоциации с Европейским союзом ведет к разрушению экономики Украины, а процветания и пути в Европу нет.

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в интервью телеканалам "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Интер".

"Ребята, там вы договор о зоне свободной торговли подписали? Подписали в 2014 году. Вступил в действие первый … Вступил. Что он предполагал? Я говорил об уничтожении экономики Украины. Они говорят – процветание и путь в Европу. Но ни процветания, ни пути в Европу нет, а экономику и социальную сферу уничтожили. Все. Дальше что? Какие еще эксперименты? Давайте поговорим об экспериментах над страной. Поэтому, когда вы спрашиваете, я вам отвечаю – надо радикально изменить экономическую систему", - указал парламентарий.

Медведчук подчеркнул, что "более того, если речь идет о ЕС, надо принять примеры оптимальные, практически положительные для многих стран взаимоотношения с тем же ЕС в экономической сфере, которые называются система взаимных преференций GSP, так, как это делает Армения. Армения, кстати, член Евроазийского экономического союза. И при этом у нее по этому формату взаимных преференций существует активное взаимодействие с ЕС и в вопросах экспорта и импорта, и при этом нет ограничения для того, чтобы экономически взаимодействовать с другими странами".

"Ведь я еще раз повторяю, в Евроазийском экономическом союзе есть Армения, она сотрудничает активно и более эффективно с ЕС, чем Украина. А Украина через зону свободной торговли ограничила себя и приостановила действие ЗСТ с странами СНГ и Россией. Она обрезала себе возможности экономические, так как присоединилась к санкциям ЕС по отношению к России. А Россия ввела санкции в результате этого в отношении Украины. Если мы этого не сделаем, то у нас нет других выходов, потому что, когда я говорил, что мы должны возвращаться на путь восстановления высокотехнологических отраслей индустриализации страны, промышленного производства, машиностроения. Возьмем цифры из экспорта. В 2011 году – почему я не говорю в 2012-м, потому что там было падение. Самый большой экспорт был в страны ЕС, когда не было никакой ЗСТ, в 2011 году, по итогам 2011 года. Он составлял 17,2 млрд долл. – весь экспорт в ЕС. В 2012 и 2013 он был 16 с чем-то, он упал. Так вот, взять лучший экспорт за все годы в ЕС. А давайте 2019-й, сколько в 2019-м? 20,3 млрд. На 2 млрд вырос экспорт. Стоп, так у нас же ЗСТ с ЕС, у нас же льготы, у нас беспошлинный ввоз продукции, правда, заканчивается там во второй половине января. И все. Как же? Чего мы добились?", - подытожил народный депутат.