Медведчук: Одна из наиболее болезненных социальных проблем в Украине – продолжающийся рост тарифов ЖКХ

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Одна из наиболее болезненных социальных проблем в Украине – продолжающийся рост тарифов ЖКХ и снижение уровня доступности субсидий. Если в мае 2019 года за услуги ЖКХ в целом по Украине было начислено 5,6 млрд грн, то за май 2020-го – уже 8,7 млрд грн, то есть в 1,6 раза больше. Об этом говорится в заявлении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, которое обнародовано на сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

Задолженность населения по оплате услуг ЖКХ стабильно составляет около 60 млрд грн, причем в отопительный сезон она существенно больше. По итогам мая 2020 года задолженность населения за услуги ЖКХ ‒ 59,9 млрд грн.

Интересно, что региональные лидеры по сумме задолженности за услуги ЖКХ – это Днепропетровская и Харьковская области. На 3-м и 4-м местах ‒ Донецкая область и Киев. Если еще можно понять объективные проблемы Донецкой области из-за продолжающегося противостояния, то ситуация с оплатой услуг ЖКХ в остальных регионах ‒ лидерах по неоплате ‒ требует отдельного комментария.

Днепр, Харьков, Киев – все это в прошлом крупные промышленные центры. Разрушительная экономическая политика последних 6 лет привела к закрытию в этих регионах сотен предприятий, где трудились сотни тысяч людей. Нет зарплаты – нет оплаты услуг ЖКХ. При этом власть ничего не делала для того, чтобы сохранить рабочие места, и только последовательно повышала тарифы.

Более того, власть запугивает население ужесточением мер воздействия на должников по оплате услуг ЖКХ. С этой целью тремя депутатами фракции "Слуга народа" в Верховную Раду внесен законопроект № 3613. Этот документ предусматривает в том числе лишение должников права на вождение автомобиля и возможности выезда за границу. Таким образом, людей лишают заработка, поскольку частный извоз, работа в такси и грузоперевозка – массовые профессии. А отсутствие возможности выехать за границу – это уже удар по трудовой миграции. Это противоправное ограничение возможности для людей зарабатывать за рубежом. Главные же "инструменты" давления на должников – резкое повышение штрафных платежей по задолженности и введение возможности конфискации имущества должника и даже его жилья.

Вот такую "светлую" перспективу уже с 1 октября 2020 года готовят украинцам "слуги народа" по указке западных хозяев. Такие вот "черные коллекторы" от власти…

И все это происходит на фоне полного обнищания украинского народа. Только за I квартал 2020 года сбережения украинцев сократились на 61,1 млрд грн. Населению просто нечем покрывать долги за услуги ЖКХ по безмерно раздутым тарифам.