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Медведчук: Доходная часть бюджета на 66% состоит из внутренних и внешних займов

Глава Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Доходная часть государственного бюджета на 2020 год на 66% состоит из внутренних и внешних займов. Об этом сообщил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук во время брифинга в кулуарах парламента, который транслировал телеканал ZIK.

"Изменения в закон 2020 - это циничный обман людей, обман страны, путь, который ведет в никуда, потому что то, что произошло сегодня, когда "Слуги народа" и другие фракции поддерживали закон о бюджете, они должны понимать, куда они этим бюджетом выведут нашу страну. Изменения в закон о бюджете - это, фактически, курс внешнего управления, курс, на который толкают Украину Всемирный банк, МВФ. Я приведу несколько цифр, и те, кто будет смотреть это интервью, сами определятся, о чем идет речь. Доходная часть бюджета 2020, после внесенных изменений составляет 975 миллиардов гривен. Займы составляют 642 миллиарда. То есть, 66% доходной части бюджета - это внутренние и внешние займы. Как можно охарактеризовать экономику Украины, социальную сферу и вообще нашу страну, если 66%, фактически, в доходной части бюджета составляет не то, что делается в стране, не то, что зарабатываются деньги, которые идут в доходную часть бюджета, а это все средства, которые в результате будут заимствованы за счет кредитов, и за счет того, что их надо будет отдавать", - отметил политик.

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Ранее Виктор Медведчук заявлял, что принятый сегодня властью бюджет – это преступление против украинского народа.

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