Медведчук: Дезинтеграция с Россией и странами СНГ привела к структурной деградации и падению экспорта Украины

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук zagittya.com.ua

Дезинтеграция с Россией и странами СНГ привела к структурной деградации и падению экспорта Украины. Такой вывод в своем заявлении делает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Приводим текст его заявления дословно:

Начиная с 2005 года руководство Украины предприняло ряд шагов, направленных на серьезное ухудшение торгово-экономических отношений со странами-партнерами, заложив таким образом институциональный базис долгосрочного экономического кризиса в стране. Присоединение Украины к ВТО, подписание Соглашения об ассоциации в части создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, выход Украины из ряда соглашений в рамках СНГ ‒ все это привело к колоссальным экспортным потерям и деиндустриализации страны.

То, что недальновидность в выборе вектора экономической интеграции Украины в итоге стала причиной краха экономики, подтверждают показатели, свидетельствующие о существенном сокращении объемов экспортируемых товаров. Согласно данным Госстата, экспорт товаров Украины за 6 лет сократился на 21% ‒ с $63,3 млрд (в 2013 году) до $50,0 млрд (в 2019 году). Сальдо торгового баланса Украины по итогам 2019 года составило немыслимые -$9,85 млрд. По итогам нынешнего года ситуация лишь ухудшится.

В 2020-м структура украинского экспорта товаров продолжила системно ухудшаться, все больше превращаясь в сельскохозяйственно-сырьевую. По данным Госстата, за январь ‒ сентябрь 2020 года украинский экспорт товаров составил 35017,8 млн долл. США, при этом он сократился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Весомым негативным фактором деформации структуры украинского экспорта стало дальнейшее сокращение экспорта продукции машиностроения – на 2,9%. В результате доля продукции машиностроения в общем объеме украинского экспорта уменьшилась до 9,1%.

Заметно снизились экспортные возможности украинской легкой промышленности. Так, объемы экспортных поставок текстиля и изделий из него сократились на 10,1%, а обуви – на 15,2%. Значительные экспортные потери отмечаются и в других отраслях. Например, производства полимерных материалов и изделий из них сократили экспорт на 7%.

На фоне уменьшения экспорта украинских промышленных товаров усиливал свои позиции экспорт сельхозпродукции, преимущественно сырьевой. Так, экспорт зерновых сохранился практически на уровне прошлого года – 98,9%. А вот экспорт жиров и масел значительно вырос – на 20,4% по сравнению с 2019 годом. Экспорт готовых пищевых продуктов, напротив, немного сократился – на 0,1%.

Всего доля экспорта сельхозпродукции и продуктов питания в общем объеме украинского товарного экспорта по итогам 9 месяцев 2020 года достигла 44,2%. Кроме того, по предварительным итогам октября ‒ ноября текущего года уже известно, что этот показатель вырастет еще.

Хорошо ли, что растет экспорт украинской сельхозпродукции? Да, хорошо. Плохо, что при этом сокращается экспорт украинских готовых пищевых продуктов. Еще хуже то, что уменьшаются, причем значительно, объемы экспорта промышленной продукции и их доля в общем объеме украинского экспорта.

При этом Госстат Украины сообщает, что в январе ‒ октябре 2020 года индекс сельскохозяйственной продукции по сравнению с январем ‒ октябрем 2019-го составил 85,8%. Реакции правительства на проблемы сельского хозяйства Украины в текущем году не наблюдается никакой, вообще. Кабмин продолжает спокойно "функционировать", как будто ничего и не произошло. Не было проведено ни одного специального заседания правительства по выработке путей преодоления кризиса в сельском хозяйстве Украины.

В течение последних 7 лет Украина окончательно превращается в аграрно-сырьевой придаток других стран. Беспокоят ли такие негативные тенденции правительство? Увы, нет. Как и Зе-депутатов Рады, которые кулуарно идут на уступки отдельным агрохолдингам, снижая ставку НДС с 20% до 14%, попутно стимулируя сырьевое сельхозпроизводство и убивая перерабатывающую промышленность. Очевидно, что Украине необходимы другие парламент и правительство, чтобы изменить в том числе и негативные тенденции в экспорте отечественной продукции.

И напоследок. За январь ‒ сентябрь 2020 года украинский экспорт товаров в страны ЕС обрушился на 16,3%, но нынешнее "евроинтеграционное" правительство даже это не беспокоит. По крайней мере, оно ничего не предпринимает, чтобы изменить ситуацию. Преступное бездействие уже стало визитной карточкой Кабмина Шмыгаля. Очевидно, что до тех пор, пока на смену этому правительству неучей не придет правительство профессионалов, насущные проблемы страны решаться не будут.