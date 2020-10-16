Медведчук: Действия власти являются бессистемными и непрофессиональными. Они просто не готовы к управлению страной

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук считает, что по итогам года уровень падения валового внутреннего продукта будет двузначным. Такое мнение он высказал в интервью четырем украинским телевизионным каналам.

Нардеп заявил, что во время коронавирусного карантина, который продлили до конца года, власть не поддерживала экономические предприятия и малый бизнес, что оказало на них негативное влияние.

"Ну, во-первых, мы уже видим – у нас карантин был введен в середине марта. Сегодня октябрь, более того, карантин продлен до конца декабря этого года правительством, мы видим, как власть оказывала содействие в плане экономики и социальной сферы людям. Экономические предприятия не были поддержаны, кроме тех законов, которые фактически остановили и препятствовали малому и среднему бизнесу, которые были приняты еще весной 2020. Более того, как таковой поддержки бизнесу не оказано. И тут есть причины как объективные, так и субъективные", - отметил нардеп.

Медведчук отметил, что уже по итогам первого полугодия 2020 года уровень падения ВВП составил около 8% процентов.

"Субъективные – это те, что власть не знает, что делать, она не понимает процессов, которые происходят у нас в обществе, потому что правительство является профнепригодным, это люди, которые не понимают то, чем они занимаются и, самое главное, они не понимают то, за что они отвечают. Естественно, во главе с президентом. И поэтому, кроме пиар-акции, кроме заявлений, кроме благих намерений, о которых постоянно говорят и пытаются этим кого-то убедить, ничего не происходит и вряд ли будет происходить. Потому что даже уровень падения ВВП сегодня, который уже исчисляется уже по итогам первого полугодия (7 месяцев) где-то около 8% процентов", - отметил нардеп.

Медведчук считает, что уровень падения ВВП по итогам года будет двузначным.

"Я думаю, он (уровень падения ВВП, - ред.) преодолеет и станет из двух цифр состоять – количественный показатель этого падения ВВП. Экономика у нас ползет вниз, восстановление экономики не видно. Тем более, как сегодня утверждают, это модное выражение, это второй этап, вторая волна. Когда закончилась первая? Что такое вторая, третья? Ну идет волна, люди болеют, заболеваемость обнаруживается всё больше и у большего количества людей. Люди умирают, эффективных средств защиты нет. Эффективных средств лечения нет, койко-места, о которых сейчас говорят, из 27 тысяч наличных в Украине, 18 тысяч занято. Страдают те, которые сегодня переносят другие заболевания в вопросах лечения, стационарного лечения, амбулаторного лечения, всё это происходит на фоне действий власти, которые являются не сконцентрированными, бессистемными, непрофессиональными. Объективно, что у Украины нет ресурсных средств, да, объективно – субъективно то, что власть не готова к этому. Но власть вообще не готова к управлению страной. Потому что всё то, что происходит в процессах государственного управления и государственного строительства, я об этом могу говорить как специалист – этого нет!" - подытожил нардеп.

Напомним, ранее по просьбе Виктора Медведчука 14 октября президент России Владимир Путин поддержал снятие ограничений с трех украинских предприятий, чтобы они смогли поставлять продукцию в Россию.

Речь идет о "Барском машиностроительном заводе" в Винницкой области - одном из ведущих предприятий, которое выпускает котлы центрального отопления и другое технологическое оборудование для различных отраслей промышленности. Вторым предприятием, с которого снимут санкции, стала компания "Брацлав". Она выпускает доильные аппараты и другое оборудование сельскохозяйственного и промышленного назначения. Третьей компанией, которая снова сможет работать на российском рынке, станет "Рубежанский картонно-тарный комбинат". Предприятие специализируется на производстве гофрокартона, а также основы для гипсокартона.