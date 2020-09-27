McDonald's выделит 1,2 млн долларов на улучшение производства картофеля
Финансирование будет направлено на улучшения качества почвы и оптимизацию управления водными ресурсами
Всемирно известная компания McDonald's в партнерстве с McCain выделят британским производителям картофеля, которые поставляют продукцию, около 1,27 миллионов долларов на улучшение производства. Об этом сообщает farminguk.
Согласно сообщению, финансирование направлено на улучшения качества почвы и оптимизацию управления водными ресурсами.
Две партнерские компании запускают фонд Sustainable MacFries Fund, который направлен на помощь в повышении устойчивости британской базы поставок картофеля.
McDonald's и McCain также будут искать средства для финансирования новых исследований, которые помогут понять преимущества использования покровных культур для сохранения качества почвы до и после картофеля.
Раніше повідомлялося, що американська автомобільна компанія Ford домовилася із фастфуд гігантом McDonald's щодо переробки кавових відходів у біо-пластик. Зазначається, що автовиробник буде приймати кавові відходи McDonald's, перенаправляючи їх зі сміттєзвалища до власної лабораторії.