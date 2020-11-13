Марчевский рассказал о последствиях карантина выходного дня для среднего бизнеса

Артем Марчевский Фото из открытых источников

После карантина выходного дня, в Украине закроется большое количество заведений. Об этом, в эфире телеканала Newsone заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

Политик убежден, что карантин снова будет распространяться не на всех и ударит лишь по малому и среднему бизнесу. При этом, контролирующие органы не будут замечать нарушений со стороны крупных компаний.

"Я готов прямо сейчас, всем проверяющим соблюдение карантина структуры, подсказать адреса в Киеве. Улица Льва Толстого, там есть ресторан Николая Тищенко "Велюр". Войти, скорее всего, можно будет через чёрный вход. Могу так же подсказать сеть больших строительных супермаркетов, их только в Киеве около 15 штук. Они, кстати, открыто заявили о том, что у них теперь пятница длится 72 часа. Конечно, из этого получился скандал, потому что это плевок в лицо малого и среднего бизнеса. Мы с вами помним первый локдаун, когда они прекрасно работали и ничего не мешало никому покупать гипсокартон, штукатурку и тд. Карантин выходного дня, в первую очередь, бьет по малому и среднему бизнесу. Например, по ресторанам. 40-50% дохода ресторана формируется в выходные дни. В будни - это обеденные перерывы и ужины. А власть эти 40-50 % забирает. Эти деньги ведь не идут в карман собственника, в эту сумму заложена аренда, заложена траты на коммунальные услуги, на зарплаты сотрудников. Я не буду вникать в технологию питания, мы же понимаем, что продукты - это скоропортящийся товар. Многие продукты портятся уже через 2 дня и дай Бог, если собственник честный и просто выбрасывает это все. А в условиях, когда ресторан выживает- эти продукты могут пойти на салаты, пиццу. А что ему делать? Ему нужно выжить. Он не хочет закрыться из-за преступных и халатных решений власти", - рассказал Марчевский.

Так же Марчевский прокомментировал заявления представителей местной власти в некоторых городах, где мэры призвали игнорировать решение Кабинета Министров и пообещали заступиться за средний и малый бизнес.

"Бизнес обязан выполнять решение правительства. Касательно мэров городов, которые заявили, что они предлагают не соблюдать решение Кабинета Министров - если обратить внимание на список этих городов, вы увидите, что это мэры, которые выходят во второй тур выборов. Это абсолютно популистические политические заявления, которые не несут за собой ничего. Они стараются заработать электоральные балы и все", - рассказал Марчевский