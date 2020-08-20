Марченко объяснил, почему снова уволили главу таможни

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

Бывший глава медлил с реформированием ведомства

Смена временного исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы произошла из-за промедления реформирования ведомства, в частности, из-за промедления с подготовкой перехода ведомства к работе в формате единого юрлица. Об этом изданию "Интерфакс-Украина" сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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"По моей инициативе правительство назначило нового временного руководителя таможни - Андрея Павловского, который на сегодня является действующим заместителем председателя Гостаможслужбы. Причина этого кадрового решения в том, что реформа таможни должна двигаться дальше, она не ограничивается только выполнением плановых показателей наполнения бюджета", - сказал Марченко в комментарии агентству.

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По его словам, в последнее время участились случаи проволочек с выполнением поручений Министерства финансов относительно дальнейшего воплощения плана действий по реформированию таможни, что сегодня недопустимо.

"В частности, имело место постоянное промедление в вопросе подготовки и перехода Гостаможслужбы к функционированию по модели единого юридического лица, которое является ключевым направлением реформы до конца этого года. Кроме того, мы все чаще слышали от бизнеса об отсутствии какой-либо реакции со стороны Гостаможслужбы на те проблемы, с которыми бизнес сталкивается каждый день на таможне. Именно поэтому было принято решение осуществить кадровую ротацию", - пояснил министр.

Он отметил, что с июня таможня начала выполнять план по поступлениям в госбюджет, догоняя отставание в начале года.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что июньские поступления в государственный бюджет стали больше на 5,5 процентов, чем ожидалось, что свидетельствует об эффективной борьбе с теневыми схемами в налоговой и на таможне.