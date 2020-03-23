Людям, которые были сокращены из-за карантина выплатят помощь, - Зеленский

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Точна сумма выплат не сообщается

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров примет ряд важных решений, в числе которых выплата помощи людям, которые были сокращены из-за карантина в связи с распространением коронавируса в Украине. Об этом президент заявил в своем очередным обращением к гражданам, которое транслировал телеканал ZIK.

По словам Владимира Зеленского, среди принятых решений:

запрет на отключение электроэнергии;

изменения в законодательство, которые позволят Укрпочте доставлять лекарства;

задание НБУ, Минфину и Минэкономики до конца неделя рассчитать программу кредитования и налоговых каникул для бизнеса;

выплата помощи людям, которые были сокращены из-за карантина;

изменения в законодательство, которыми будет введена уголовная ответственность за незаконный экспорт товаров медицинского предназначения.

Ранее сообщалось, что во время карантина можно ненароком потерять работу, а можно и сохранить рабочее место, договорившись с руководителем. О том, как сохранить свою работу и зарплату читайте в статье "Карантин и работа: Как обеспечить свои трудовые права (и зарплату) во время пандемии".