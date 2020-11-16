Кузьмин о Госбюджете-2021: Власти хотят одолжить 22 млрд, но уже сегодня должны отдать 123 млрд внешнего долга

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

На следующий год украинское правительство планирует залить в бюджет 38 миллиард долларов. Из этих денег 22 миллиарда правительство хочет занять. И это несмотря на то, что уже сегодня Украина должна 123 миллиарда долларов внешнего долга!

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Политик подчеркнул, что для того, чтобы Верховная Рада приняла государственный бюджет, правительство должно представить свою программу, которая ежегодно утверждается парламентом для понимания, куда движется страна и какие ее главные цели. Однако сегодня, по словам Кузьмина, правительство плана развития страны не представило, амбициозной цели не определило, поэтому о бюджете сейчас не может идти речь.

Следовательно, добавил народный депутат, если нет плана, представленный бюджет государства на 2021-год с запланированными расходами и доходами – это просто фикция.

Кроме этого парламентарий обратил внимание на то, что в основе доходной части бюджета Украины на следующий год лежат внешние заимствования.

"Из 38 миллиардов долларов доходной части бюджета этим правительством запланировано 22 миллиарда позаимствовать. То есть другими словами, правительство на следующий год планирует залить в бюджет, в государственную казну, 38 миллиард долларов. Где-то взять, заработать, одолжить и 38 миллиардов положить в этот бюджет. Но давайте разберемся, откуда деньги: 22 миллиарда они хотят занять. Но они уже должны 123 миллиарда долларов внешнего долга! Внешний долг Украины составляет 123 миллиарда долларов! А доходная часть бюджета на следующий год – 38 миллиардов, из которых 22 миллиарда хотят позаимствовать. То есть правительство собирается заработать 16 миллиардов долларов за год. Это чуть больше миллиарда в месяц", - пояснил политик.

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Ренат Кузьмин убежден, что страна с таким огромным населением и такой социальной ситуацией за эти деньги просто не выживет.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев заявлял, что к проекту бюджета на 2021 год есть много вопросов, но сегодня мяч на стороне кабинета министров Украины, который должен в течение двух недель вернуть главный финансовый документ страны ко второму чтению в ВРУ.

Добавим, что на пленарном заседании в четверг, 5 ноября, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о госбюджете на 2021 год.

Перед тем Верховная Рада одобрила за основу законопроект №4100, который предусматривает изменения в Бюджетный кодекс.