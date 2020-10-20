Кузьмин: Клоуны закопали миллиарды в асфальт и это у них называется борьба с коронавирусом

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Вместо того, чтобы бороться с коронавирусом, клоуны закопали миллиарды в асфальт! Это называется у них борьба с коронавирусом.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

Народный депутат отметил, что расформирование так называемого "коронавирусного фонда" – это преступление власти, ведь еще в начале пандемии президент Владимир Зеленский просил украинский народ и парламент его создать и наполнить десятками миллиардов гривен. Сегодня, однако, добавил политик, "слуги народа" вместе с премьером вместо того, чтобы использовать эти деньги для борьбы с коронавирусом, отправили их на строительство дорог, а президент Зеленский ездит по всей стране, разрезает ленту, открывает обновленные участки дороги, рекламируя свою политическую силу.

"Но подождите, люди добрые, вы десятки миллиардов закопали в асфальт для того, чтобы президент Зеленский смог перерезать ленту. А борьба с коронавирусом? А строительство больниц? А закупка оборудования? А кислород? А аппараты ИВЛ, медикаменты, повышение зарплат и надбавки врачам? А машины "скорой"? А обучение персонала? Этого ничего нет! Почему? Потому что денег нет. А почему денег нет? Потому что деньги украли", - заявил парламентарий.

В то же время он добавил, что доказать, что деньги украли будет очень сложно, ведь прокурор – "Слуги народа", а глава СБУ – из "Квартала-95".

Поэтому, убежден Ренат Кузьмин, эту власть нужно "погнать", и украинцы имеют шанс сделать это на выборах 25 октября.

О том, что пришло время сменить власть, по словам политика, свидетельствует и то, что в 21 век в центре Европы зарплата медработников и учителей составляет лишь 5 тысяч гривен.

"Как это можно объяснить? А миллиарды эти клоуны закопали в асфальт! Это называется у них борьба с коронавирусом. Вот вам и объяснение всех наших проблем", – прокомментировал Ренат Кузьмин.

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Напомним, в июле Кабинет министров Украины распределил 66 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом, из которых половина выделена на дороги.

Народный депутат Украины, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что направление средств из фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорог является техническим шагом. Он заверил, что денег хватит на все.

Добавим, народный депутат Украины предыдущих созывов Елена Бондаренко заявляла, что направлением средств из Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID - 19 на ремонт дорог в украинских медиков забирают последнее.