Курс доллара в Украине: Аналитики дали прогноз на следующую неделю

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Существенных изменений курса на ближайшей неделе не предвидится

В Украине на следующей неделе, 11-18 января, заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Соответствующий прогноз дал аналитики Вадим Иосуб, передает "РБК-Украина".

Отмечается, что на межбанке доллар через неделю может торговаться около 28,3 грн, а наличная валюта в банках будет находиться на уровне 28,3-28,5 грн за доллар. "Разнонаправленные и незначительные колебания, а также сокращение спреда на наличном рынке свидетельствуют о временной стабилизации курса на текущих уровнях. Вероятнее всего и после праздников доллар будет колебаться вблизи нынешних значений", – сказал аналитик.

В то же время эксперт добавил, что за прошедшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. В частности, на межбанке доллар немного снизился, а курс Нацбанка и на наличном рынке несколько вырос.

С минувшей среды, 6 января, официальный курс доллара США, установленный НБУ, вырос с 28,26 до 28,40 грн. При этом спрос/предложение доллара на межбанке снизились с 28,30/28,33 до 28,24/28,26 грн. Также средние курсы покупки/продажи наличной валюты в банках выросли за неделю с 28,14/28,43 до 28,22/28,46 грн, а спрэд между средним продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 0,9%.

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Напомним, недавно министр финансов Сергей Марченко посоветовал украинцам меньше обращать внимания на колебания валютного курса в обменниках. По его словам, снижение курса валют не всегда является положительным.