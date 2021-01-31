Курс доллара в Украине: Аналитики дали прогноз на начало февраля

Стоимость доллара на межбанке может снизиться до 28,1 грн

В Украине в течение ближайшей недели, 1-7 февраля ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Соответствующий прогноз дал аналитик Вадим Иосуб в комментарии "РБК-Украина".

Отмечается, что через неделю доллар на межбанке может торговаться на уровне около 28,1 грн, а наличная валюта в банках может стоить 28,0/28,2 грн за доллар.

На протяжении прошлой недели курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,3%. В частности, с пятницы по пятницу официальный курс доллара, установленный НБУ, снизился с 28,26 до 28,19 грн.

При этом спрос/предложение в этот период снизился с 28,14/28,16 грн до 28,12/28,14 грн, а средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились с 28,11/28,31 грн до 28,04/28,23 грн. В то же время спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

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