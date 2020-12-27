Курс доллара в Украине: Аналитики дали прогноз на конец года

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Стоимость доллара может стабилизироваться после резкого роста

В Украине в течение последней недели текущего года ожидается стабилизация курса доллара к гривне. Соответствующий прогноз дал аналитик Максим Пархоменко в комментарии "РБК-Украина".

Отмечается, что длинные выходные приведут к снижению активности на валютном рынке, в результате чего на следующей неделе предполагается нейтральная динамика курса. В связи с этим курс останется на уровне около 28,40 грн за доллар.

По словам аналитика, в течение прошлой недели курс доллара к гривне вырос на 70 копеек. Это было обусловлено ростом курса доллара на мировых рынках, в частности, из-за нового штамма коронавируса и досрочного локдауна в Европе.

В то же время Министерство финансов заняло 22,2 млрд гривен для финансирования бюджета, а также привлекло кредит от Deutsche Bank на 350 млн долларов, чего должно хватить для закрытия бюджетных "дыр" в текущем году.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году "людям будет легче" в экономическом плане. По его словам, в Украине ожидается небольшой подъем в экономике.