Курс доллара снизится: аналитики дали прогноз на неделю

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Стоимость доллара может опуститься ниже 28 грн

В Украине в течение ближайшей недели, 18-24 января, ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Соответствующий прогноз дал аналитики Вадим Иосуб, передает "РБК-Украина".

Отмечается, что через неделю доллар на межбанке может торговаться около 27,9 грн, в то время наличная валюта в банках прогнозируется на уровне 27,8/28,0 грн за доллар.

При этом за прошедшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах рынка на 0,6-1,2%. В частности, с пятницы по пятницу официальный курс НБУ упал с 28,40 до 28,06 грн. А спрос и предложение на межбанке снизились с 28,24/28,26 до 28,06/28,08 грн (-0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках также снизились – с 28,26/28,46 до 28,02/28,25 грн.

Спред между средней продажей и средней покупкой в течение недели расширился с 0,7% до 0,8%. Это объясняется более быстрым снижением курса покупки по сравнению с продажей.

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Напомним, недавно советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что усиление карантинных мер, введенное в Украине с 8 по 24 января, существенно не повлияет на курс гривны к доллару. По его словам, многие предприятия продолжают работать, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну.