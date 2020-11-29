Курс доллара: Аналитики дали прогноз на ближайшую неделю

Доллары США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Тенденция роста курса доллара продолжится в начале декабря

В течение будущей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,5/28,7 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год

"Это было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра программы Stand-by, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ в Украину и получения очередного транша. Речь идет о сокращении дефицита бюджета 2021 года с 6% до 5,5% ВВП или на 24 млрд грн", - добавил он.

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По данным Альпари, за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,7%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,26 до 28,44 грн (+0,7%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 28,31/28,33 до 28,52/28,54 (+0,7%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 28,26/28,49 до 28,37/28,57 (+0,4%/+0,3%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Ранее на телеканале ZIK эксперт Дмитрий Корнейчук, комментируя подготовку к принятию во втором чтении проекта государственного бюджета на 2021 год, спрогнозировал, что экономить будут на украинцах и бюджет будут наполнять за их счет: "За счет обвала курса национальной валюты. Соответственно, будет рост цен, и мы из своего кармана больше будем за все платить, больше будет поступать НДС в бюджет".

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,46 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс растет восьмой день подряд. Вместе с тем, за последний месяц курс практически не изменился. За ноябрь курс доллара вырос на 0,1% с 28,43 грн/доллар на 31 октября до 28,46 грн/доллар на 30 ноября.