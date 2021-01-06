В правительстве пояснили, кто сможет бесплатно ездить по концессионным дорогам в Украине
Всего выделено три льготных категории
В конце 2020 года Министерство инфраструктуры Украины назвало дороги, которые будут переданы в концессию. В число потенциально платных вошли шесть участков в разных уголках страны. Все они будут построены на деньги инвесторов. Возможный объем вложений составит 2 млрд гривен, передает Автоцентр.
Со стоимостью проезда тоже уже определились. По словам Владислава Криклия, ставка платы за каждый километр проезда по таким дорогам будет исчисляться в евро. Ее размер напрямую будет зависеть от типа транспортного средства и варьироваться от 0,23 до 0,133 евро.
Теперь же опубликовали список лиц, которые смогут передвигаться по данным дорогам бесплатно.
Список согласуют с каждым концессионером отдельно, и все достигнутые договоренности внесут в договор.
Согласно принятому постановлению, бесплатный проезд по концессионным дорогам разрешается:
- транспортным средствам, принадлежащих физическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, юридическим лицам всех форм собственности в случае возникновения стихийного бедствия, катастрофы, эпидемии, эпизоотии;
- транспортным средствам, используемым органами государственной власти, подразделениями Минобороны, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и скорой медицинской помощи на условиях, определенных концессионером в соответствии с договором;
- дополнительным категориям ТС в соответствии с концессионным договором.
В ведомстве не исключают вероятность того, что плату за льготные категории граждан или использования этих дорог в случае стихийных бедствий или катастроф будут погашать из бюджета страны.
Также В Мининфраструктуры напомнили, что все концессионные дороги будут иметь бесплатные трассы-дублеры. То есть каждый житель Украины сможет выбрать, по какой дороге передвигаться.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил постановление, которым установил максимальный размер платы за разовый проезд по дорогам, построенными на условиях концессии.