В правительстве пояснили, кто сможет бесплатно ездить по концессионным дорогам в Украине

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Всего выделено три льготных категории

В конце 2020 года Министерство инфраструктуры Украины назвало дороги, которые будут переданы в концессию. В число потенциально платных вошли шесть участков в разных уголках страны. Все они будут построены на деньги инвесторов. Возможный объем вложений составит 2 млрд гривен, передает Автоцентр.

Со стоимостью проезда тоже уже определились. По словам Владислава Криклия, ставка платы за каждый километр проезда по таким дорогам будет исчисляться в евро. Ее размер напрямую будет зависеть от типа транспортного средства и варьироваться от 0,23 до 0,133 евро.

Теперь же опубликовали список лиц, которые смогут передвигаться по данным дорогам бесплатно.

Список согласуют с каждым концессионером отдельно, и все достигнутые договоренности внесут в договор.

Согласно принятому постановлению, бесплатный проезд по концессионным дорогам разрешается:

транспортным средствам, принадлежащих физическим лицам, физическим лицам-предпринимателям, юридическим лицам всех форм собственности в случае возникновения стихийного бедствия, катастрофы, эпидемии, эпизоотии;

транспортным средствам, используемым органами государственной власти, подразделениями Минобороны, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и скорой медицинской помощи на условиях, определенных концессионером в соответствии с договором;

дополнительным категориям ТС в соответствии с концессионным договором.

В ведомстве не исключают вероятность того, что плату за льготные категории граждан или использования этих дорог в случае стихийных бедствий или катастроф будут погашать из бюджета страны.

Также В Мининфраструктуры напомнили, что все концессионные дороги будут иметь бесплатные трассы-дублеры. То есть каждый житель Украины сможет выбрать, по какой дороге передвигаться.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил постановление, которым установил максимальный размер платы за разовый проезд по дорогам, построенными на условиях концессии.