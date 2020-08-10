Кто компенсирует украинцам переплату по тарифам, которые 5 лет назад подняли на 25%? – Владимир Кацман

Политический эксперт и заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Скриншот видео

Зато сегодня в Минсоцполитики заявили о взыскании денежных средств с украинцев, которым переплатили субсидии, отметил эксперт

Прежде чем требовать возврата украинцами средств за субсидии, нужно вернуть тарифы, которые 5 лет назад подняли на 25%, тогда это и будет социальная справедливость.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Гость студии отметил, что его не волновали бы "пленки", обнародованные народным депутатом Андреем Деркачем, если бы не вопрос резкого повышения тарифов на голубое топливо 5 лет назад.

"Меня вообще эти пленки бы не трогали, пусть они назначали Шокина, миллиарды брали... Меня трогает вопрос поднятия на 25% тарифов на газ, которое там обсуждается. И если это было 5 лет назад, сколько ж мы за эти 5 лет переплатили и кто нам собирается возвращать? А я вам скажу, почему я ставлю этот вопрос о переплате и возвращении. Потому что Верховная Рада регистрирует законопроекты, и министр социальной политики сегодня озвучивает, говорит следующую цифру: мы, говорит, сейчас субсидии будем пересматривать, перетряхивать..., мы сейчас их перетрясем, но мы уже точно вам скажем, что мы не только будем сокращать выплаты субсидий, мы с тех, кому переплатили, будем обратно требовать возвращение субсидий. 33 миллиона гривен насчитало Министерство социальной политики, переплаченых вот этими нещастными нашими пенсионерами, которые считают каждую копейку... У меня вопрос - верните вот эти тарифы, которые на 25% 5 лет назад подняли. Верните, а тогда берите с людей, чтобы была социальная справедливость", – заявил Владимир Кацман.

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Напомним, в апреле 2016 года человек, голос которого похож на голос тогдашнего вице-президента США Джо Байдена, в разговоре с человеком, голос которого похож на голос экс-президента Украины Петра Порошенко, требовал помочь реформам, включая повышение тарифов на энергоносители, в обмен на предоставление Украине 1 млрд долларов от МВФ. Соответствующие пленки с записью разговора обнародовал 22 июня нардеп Андрей Деркач во время пресс-конференции.