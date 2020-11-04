В Минфине рассказали, сколько Украина может потерять из-за решения КСУ

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

По словам главы финведомства, международные партнеры могут заблокировать все финансовые соглашения

Решение Конституционного Суда Украины относительно е-деклараций поставило под угрозу международную финансовую поддержку Украины. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает пресс-служба ведомства.

По словам Марченко, Украина рискует потерять финансовую поддержку международных финансовых организаций в несколько миллиардов долларов без урегулирования ситуации с КСУ. "Любую нашу попытку заблокировать антикоррупционные реформы наши партнеры считают черной меткой. И это – справедливое видение... Без законодательного урегулирования этого вопроса международные партнеры заблокируют нам все финансовые соглашения", – сказал министр.

Также глава Минфина отметил, что ранее Украина договорилась о программе Stand-By с МВФ. Тогда борд директоров Всемирного банка утвердил Украине заем на политику развития (DPL), а ЕС – "исключительную" программу макрофинансовой помощи. Однако сейчас эти договоренности находятся под угрозой срыва.

Кроме того, министр добавил, что решение КСУ заблокировало почти готовый к заключению проект с МБРР по противодействию в Украине COVID-19 объемом 300 млн долларов, который должен был быть подписан 16 ноября, а одобрен – 11 декабря. "Обидно, что Украина рискует потерять как уже согласованное финансирование, так и средства на продолжение действующих программ. А это составляет основу для досрочного возврата средств, предоставленных предыдущими проектами. Это – около 10,7 млрд долларов от МВФ и 2,2 млрд евро ЕС", – отметил Марченко.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что будет делать в случае отказа судей КСУ уходить в отставку. По его словам, этим будут заниматься соответствующие органы.