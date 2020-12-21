Кризис коронавируса может привести к перераспределению мировой экономики, при котором более сильные страны поглотят слабых, – политолог

Александр Лазарев Фото из открытых источников

Победителями могут стать такие государства как Британия, Соединенные Штаты Америки и Китай

Мировой экономический кризис и кризис коронавируса может привести к перераспределению рынка, когда более сильный игрок, имеющий финансовую подушку, выиграет, а более слабый – уйдет с рынка. Произойдет определенное поглощение.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

Александр Лазарев отметил, что представители мировой политической элиты неоднократно пытались приравнять последствия от коронавируса с последствиями Второй мировой войны и говорили о 20% падения мировой экономики.

Однако сейчас падение экономики составляет около 15%, однако ситуация с коронавирусом более болезненно повлияла на "третьи" страны и снизила их промышленное производство, чем впоследствии воспользуются государства с "финансовой подушкой".

"Сейчас идет общее падение. Что тогда после падения? После падения идет рост, восстановление. Но вопрос в том, что не каждый сможет после падения из-за локдауна пойти на экономический рост. И здесь появляются неправительственные благотворители, которые говорят, что мы можем вам помочь, но вам необходимо сбросить неликвидные активы. А эти неликвидные активы возьмем мы, например, такие государства как Британия, как Соединенные Штаты Америки, как Китай, те государства, которые имеют финансовую подушку безопасности", – рассказал Александр Лазарев.

Политолог добавил, что следствием мирового экономического кризиса и кризиса коронавируса может стать перераспределение экономики и государства с "финансовой подушкой" поглотят тех, у кого денег будет меньше.

"Имею в виду перераспределение экономики, перераспределение активов. Более сильные поглощают более слабых. А сейчас кроме коронавируса мировой экономический кризис, об этом не надо забывать, потому что любой кризис – это перераспределение общественного блага, когда более сильный игрок выигрывает, а более слабый уходит с рынка. Происходит поглощение. И сейчас падение будет еще более усиленным, если метод Британии сработает и все страны возьмут его на вооружение, усилят карантин, тогда, соответственно, уменьшится спрос, уменьшится рост экономики и затем произойдет перераспределение экономики. Те, у кого будут деньги, начнут покупать активы у тех, у кого их нет", – прокомментировал Александр Лазарев.

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Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия COVID-19 в мире продолжает набирать обороты. Вызванные ею кризисы будут ощущаться общественностью десятилетиями.

По его словам, пандемия – это гораздо больше, чем просто кризис в здравоохранении.