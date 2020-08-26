Криклий заявил, что в ближайшее время Украина планирует ратифицировать Найробийскую конвенцию об удалении затонувших судов

Министр инфраструктуры Владислав Криклий Фото из открытых источников

В ближайших планах Министерства инфраструктуры – представление конвенции в Верховную Раду

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в ближайшее время Украина планирует ратифицировать Найробийскую конвенцию, которая позволит изымать из морей затонувшие суда.

Об этом он сказал во время включения в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK.

Министр инфраструктуры, комментируя ситуацию по поднятию с мели танкера Delfi, отметил, что существует Найробийская конвенция, которая предусматривает подъем затонувших судов силами государства и позволяет забирать у владельца имущество. Однако в Украине, по словам Криклия, она не ратифицирована.

"Почему раньше не была ратифицирована эта конвенция, я вам не отвечу. Но ми точно должны ее ратифицировать и в ближайших планах – ее представление в Верховную Раду, чтобы мы ее ратифицировали, чтобы Украина присоединилась, и чтобы мы могли упрощенным способом делать судоподъёмы, эвакуации, порезку, или другие операции, необходимые с подобными судами", – заявил Владислав Криклий.

Вместе с тем министр добавил, что всего в акватории Азовского и Черного морей находятся более 1200 затонувших кораблей, которые также нуждаются в эвакуации.

"С ними почти никто ничего не делал, хотя иногда они тоже мешали безопасности мореплавания", – отметил Владислав Криклий.

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Как сообщали, сегодня, 26 августа полузатонувший танкер Delfi поставили на ровный киль.

Напомним, 18 июля две попытки поднять с мели и поставить на киль аварийный танкер Delfi у побережья Одессы оказались безуспешными: оборвался трос одного из двух буксиров. 25 июля операция по поднятию Delfi с одесского пляжа снова закончилась обрывом троса.

В то же время, 26 июля события вокруг танкера Delfi определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня. Компании-подрядчику судовладельца отказали в продолжении работ, теперь их передали Администрации морских портов Украины и ГСЧС.

Позже стало известно, что подготовка к подъему танкера Delfi, который затонул возле одесского пляжа, затягивается из-за погодных условий и характера дна.

Недавно в Администрации морских портов Украины сообщили, что специалисты устраняют протечки трюма судна Delfi и готовятся начать откачку воды.