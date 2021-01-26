Кредиты и депозиты: НБУ обязал банки печатать все условия крупным шрифтом

Национальный банк Украины Радио Свобода

Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета

Национальный банк установил дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах. Об этом сообщает прессслужба НБУ.

Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.

Банки будут обязаны предоставлять в договоре полное описание услуги. В договоре вклада (депозита) нужно будет указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия вклада (депозита) и тому подобное. В договоре потребительского кредита-перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и тому подобное. Текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.

Новые требования запрещают банкам включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд. Банкам будет запрещено без информирования потребителя изменять условия договора, а также требовать от потребителя уплатить за еще не полученные по договору услуги.

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"Главная задача новых требований-обеспечить раскрытие полной информации об услугах, правах и обязанностях банка и потребителя, последствиях невыполнения обязательств. Это в свою очередь будет способствовать пониманию потребителем условий финуслуги и его умеренному решению о заключении договора", - замечает регулятор.

В НБУ также отметили, что новые требования не распространяются на публичную часть договоров присоединения о предоставлении услуг (оферту). Они распространяются на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель, в том числе и на индивидуальную часть договоров присоединения о предоставлении услуг. В то же время публичная часть договора присоединения не может противоречить индивидуальной части договора, к которой установлены требования.

Банки имеют три месяца до 27 апреля 2021 года для приведения своей работы в соответствие и раскрытия полной информации в договорах.

Указанные требования были утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 22 января 2021 года № 7 “Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к договорам о предоставлении финансовых услуг”.

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Ранее сообщалось, что в Национальном банке Украины заявили, что пповысить вес риска для необеспеченных потребительских кредитов банков до 150%.