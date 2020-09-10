Ковалив: Несмотря на коронакриз, ряд госпрограмм и инициатив президента успешно реализуются и показывают результаты

Юлия Ковалив Фото: Офис президента

Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в Украине продолжают успешно действовать программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и доступного ипотечного кредитования под 10%, реализуемые по инициативе Президента Владимира Зеленского. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Главы государства Украины Юлия Ковалив в ходе брифинга, передает пресс-служба ОП.

Так, на период пандемии программу "Доступные кредиты 5-7-9%", которая направлена на обеспечение поддержки малого и среднего бизнеса, расширили. Ввели возможность рефинансирования кредитов для предприятий, получивших займы еще до старта программы.

"Это позволит таким предприятиям сохранить рабочие места, пережить кризис, вызванный COVID-19, и развиваться. Эта программа показывает хорошие результаты, и на начало текущей недели участие в ней принимают 30 банков – как коммерческих, так и государственных. Выдано кредитов на общую сумму 6,782 миллиарда гривен", – заявила Юлия Ковалив.

Кроме того, на прошлой неделе парламент расширил программу – принял изменения в госбюджет и ввел инструмент государственных гарантий на портфельной основе. Вскоре соответствующий закон подпишет Президент Украины.

"Это даст возможность предоставления портфельных гарантий в этом году в объеме до 5 миллиардов гривен. Такие кредитные программы для малого и среднего бизнеса позволят государству выступить гарантом до 80% стоимости кредита и снизить объем необходимого залога для получения кредитов", – подчеркнула заместитель руководителя Офиса Президента.

По ее словам, в начале октября, после вступления в силу данного закона и принятия соответствующих решений правительства, предприниматели смогут воспользоваться не только сниженными процентными ставками, но и быстрее и проще получить доступ к кредитованию.

Отдельно Юлия Ковалив отметила, что на сегодняшний день в программе доступного ипотечного кредитования для населения под 10% участвуют пять банков. Среди них – и государственные, и коммерческие. Только за первые два месяца существования программы выдано кредитов на более чем 350 млн грн. Первые 400 семей уже смогли воспользоваться этой ипотекой.

"Мы видим рост динамики как заявок, так и работы банков с такими клиентами. Сегодня банки уже согласовали более 1300 заявок на доступную ипотеку", – сообщила она.

Заместитель руководителя Офиса Президента добавила, что для широкого внедрения доступной ипотеки парламент принял закон о возможности предоставить банкам долгосрочный финансовый ресурс. Это позволит и в дальнейшем снижать ставки по ипотечным кредитам.

Юлия Ковалив также положительно оценила сохранение Национальным банком Украины учетной ставки на уровне 6%. По ее словам, это является одним из признаков здоровой, стабильной финансовой и банковской системы.

"Кроме того, по состоянию на 1 сентября золотовалютные резервы НБУ составляют 29 миллиардов гривен. Резервы НБУ не просто сохраняются на уровне, но и растут, несмотря на все сложности этого года", – подытожила она.