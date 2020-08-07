Коррупция при этой власти специфическая – она имеет тенденцию к децентрализации, – экономический аналитик Скаршевский

Телеканал ZIK

Чтобы искоренить коррупцию, не получится поменять кого-то на высокой должности

Из-за слабости центрального государственного управления власти коррупция в Украине имеет тенденцию к децентрализации.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

"Специфика коррупционных процессов при этой власти – я не соглашусь, что все находится в Офисе президента. Потому что из-за слабости центрального государственного управления коррупция имеет тенденцию в Украине к децентрализации. То есть коррупция у нас децентрализуется, переходит на места и в своем таком плане существует. Например, коррупция есть на государственных предприятиях, она есть в различных разрешительных органах. Коррупция есть, как это ни парадоксально звучит, также и в Национальном антикоррупционном бюро. Потому что его глава находится в списке, по решению суда, коррупционеров. Поэтому здесь проблема серьезнее, чем просто поменять кого-то в центре и на высоких должностях. Она так не пропадет", – сказал Виктор Скаршевский.

Вместе с тем он добавил, что коррупция есть во всем мире, например, в Южной Корее. Но там, отметил эксперт, при процветании коррупции население не является бедным.

"У них ВВП на душу населения – 30 тысяч долларов. А у нас – 3 тысячи. То есть в 10 раз меньше. Почему при коррупционных системах может хорошо развиваться экономика в одних странах, а в других плохо развивается, как, например, в Украине? И здесь скажу, наверное, не очень популярную вещь, но просто в Южной Корее патриотические коррупционеры. А у нас – украл и сразу же вывел за границу и вложил там в бизнес. Зато в Южной Корее коррупционные потоки замыкаются и остаются внутри экономики", – прокомментировал гость ток-шоу и подчеркнул, что с коррупцией нужно бороться таким образом, чтобы максимально сосредоточиться на внутренних ресурсах.

Напомним, ранее народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что Офис президента Зеленского – это центр коррупции в стране.