Коронавирусный фонд превратился в финансирование предвыборной кампании "слуг народа", - Розенко

Бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Фото: apostrophe.ua

Зеленский фактически самоустранился от проблемы, связанной с COVID-19

Фонд борьбы с коронавирусной инфекцией фактически превратился в финансирование предвыборной программы "слуг народа" и Владимира Зеленского.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко.

Павел Розенко подчеркнул: у команды президента Зеленского было 8 месяцев для того, чтобы подготовиться к борьбе с COVID-19. Зато нынешняя власть остановила всю экономику страны, лишила десятки тысяч людей рабочих мест, но до новой волны эпидемии так и не подготовилась.

"Власть брала время для того, чтобы развернуть дополнительные кровати, обеспечить тестирование, обеспечить больницы всем необходимым, в первую очередь – не кроватями, а кислородом и должным уровнем медицинскому персоналу. Но прошло 8 месяцев и давайте вспомним: это была не просто абстрактная программа, а эта программа была обеспечена государственным финансированием в размере 65 миллиардов гривен. И вот прошло 8 месяцев, они "ухайдохали" экономику и мы сегодня увидели, что, на самом деле, за 8 месяцев ничего не было сделано. Но деньги все разворовали", - акцентировал Розенко.

По словам политика, часть средств, выделенных на борьбу с COVID-19, закатали в асфальт, а другую часть потратили на проведение выборов.

"Мы же видим сегодня цифры: из 65 миллиардов на проблемы, связанные с COVID-19, непосредственно было выделено лишь 10% фонда . То есть около 6 миллиардов. Все остальное превратилось в некачественные дороги, которые Владимир Зеленский открывал перед выборами. То есть ковидный фонд превратился в финансирование предвыборной программы "слуг народа" и Владимира Зеленского", – сказал Розенко.

Он также добавил, что его удивляет позиция президента, который фактически самоустранился от проблемы, связанной с COVID-19.

"Он созывает заседание СНБО срочное из-за того, Конституционный суд принял где-то неприятное решение. Вместе с этим у нас около 10 тысяч заболев каждый день, у нас нет возможности спрогнозировать, что будет дальше, а Владимира Зеленского это не волнует. Он не собирает СНБО", – прокомментировал Павел Розенко.

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