Коронавирус эпидемия: В ЕС ожидают падения экономики на 5%

Отмечается, что эти средства помогут снизить серьезную нехватку ликвидности вследствие пандемии

Пандемия коронавируса может привести к сокращению экономики Евросоюза на 5%. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По ее оценкам, воздействие мер по борьбе с COVID-19 может варьироваться от 2% до 10% от общего экономического роста.



В своих подсчетах ЕЦБ исходил из того, что остановка деловой активности в течение месяца может привести к снижению темпов роста экономики на 2,1%. Тогда общий объем европейской экономики сократится на 1,3%. Если же ограничения будут установлены на три месяца, как предполагает ЕЦБ, экономический рост снизится на 5,8%, что приведет к сокращению экономики на 5%.

В связи с этим в ЕС приняли решение о выделении государствам-членам почти 37 млрд евро для преодоления последствий кризиса. Около 8 млрд евро выделят из неиспользованного предыдущего финансирования в 2019 году.



Отмечается, что эти средства помогут снизить серьезную нехватку ликвидности вследствие пандемии коронавируса, а также укрепят инвестиции в продукты и услуги, необходимые для усиления реагирования на кризис медицинских услуг в Европе.

Напомним, по последним данным общее количество случаев коронавируса COVID-19 в 169 странах и территориях составляет 204 044 лиц.