Консенсус-прогноз падения ВВП в 2020 году ухудшился до 6%, - Минэкономики

Если давление чиновников на языковые предпочтения людей будет принимать карательный характер, то территория такой страны начинает стремительно уменьшаться из открытых источников

В 2020 году падение ВВП Украины составит 6% вместо ожидаемых в апреле 4,2%

В 2020 году падение ВВП Украины составит 6% вместо ожидаемых в апреле 4,2%, среди главных предположений - высокая вероятность наступления второй волны пандемии COVID-19 во втором полугодии 2020 года. Об этом говорится в консенсус-прогнозе Минэкономики о влиянии коронавирус на экономику и общество.

"По прогнозам экспертов, Украина демонстрирует более глубокое падение, чем мировая экономика, оно составит 6% в 2020 году. Характер восстановления будет зависеть от уже существующих карантинных мероприятий в Украине, а также усиленных в условиях адаптивного карантина", которые будут иметь негативное влияние на экономику страны, вследствие чего восстановление будет медленным", - говорится в документе.

Согласно прогнозу, инфляционные процессы будут более сдержанными - 5,8% в декабре до декабря 2019 года против 7% в предыдущем прогнозе.

"Все элементы спроса покажут отрицательную динамику, но самым большим будет падение инвестиций, которое углубилось до 20,3% с 14,8% в предыдущем консенсус-прогнозе.

Бюджетное стимулирование, введенное для поддержки спроса населения и смягчения негативных последствий, вызванных карантинными мероприятиями, вырастет, что в условиях сокращения доходов повлечет существенный рост дефицита бюджета до 5,6% ВВП", - добавили в Минэкономики.

В то же время прогноз отскока в 2021 году после падения в 2020 улучшилось до 3,2%.

Напомним, в апреле сообщалось, что Украина в 2020 году будет демонстрировать более глубокое падение (на 4,2%), чем мировая экономика, которая, по прогнозу МВФ, сократится на 3,0%.