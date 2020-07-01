Комитет ВРУ рекомендовал предоставить "Укрпочте" функции банка

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Против такого решения выступил Нацбанк

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект №2788-д, что позволит превратить "Укрпочту" в своеобразный банк. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Только что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект №2788-д о преобразовании "Укрпочты" в подобие банка. Национальный банк не поддерживает принятие указанного законопроекта. Мы считаем, что "Укрпочта" должна быть привлечена к оказанию финансовых услуг гражданам. Но не предусмотренным законопроектом способом", - говорится в сообщении.

Вместо этого в Нацбанке назвали две альтернативы этому законопроекту. Первая - это законопроект "О платежных услугах", который позволит всем почтовым операторам открывать и вести платежные счета.

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Также "Укрпочту" можно привлечь к оказанию финуслуг через агентскую схему с банками, поскольку она имеет обширную сеть отделений и "грех было бы не воспользоваться ею для оказания банковских услуг украинцам".

Кроме этого, в Нацбанке объяснили негативные стороны законопроекта №2788-д:

Этот законопроект опасен, поскольку "Укрпочте" будет предоставлено право привлекать депозиты у населения с выборочным выполнением банковских правил и нормативов, и без необходимости получать лицензию и неконтролируемость со стороны регулятора.

Негарантированность возврата вкладов. Норма об участии "Укрпочты" в Фонде гарантирования вкладов является декларативной. Реализовать ее на практике будет невозможно.

Нереалистичность бизнес-модели. Финансовые планы "Укрпочты" построены на большом количестве различных предположений.

Роль государства в банковском секторе должна уменьшаться, а не расти. Уменьшение роли государства будет способствовать конкуренции, и соответственно – повышению качества финансовых услуг, а расширение статуса "Укрпочты" – это шаг к увеличению монополии государства в финсекторе, а не шаг к конкуренции.

В мировом опыте предложенный подход – модель позавчерашнего дня.

Напомним, недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело в отношении генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского.