Комитет рекомендовал Раде утвердить госбюджет-2021 в первом чтении

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Теперь за проект должны проголосовать 226 нардепов

Бюджетный комитет Верховной рады рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект госбюджета на 2021 год. Проект поддержали представители трех фракций. Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Он сообщил, что проект бюджета, направленный Кабинетом министров поддержали члены комитета от "Слуги народа", "Евросолидарности" и "Батькивщины".

Теперь проект должны поддержать в первом чтении простым большинством в 226 голосов.

Рассмотрение и голосование за бюджет в первом чтении запланировано на четверг, 5 ноября.

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Ранее сообщалось, что государственный бюджет Украины на 2021 год планируют рассмотреть в четверг, 5 ноября.