Комитет Рады рассмотрит бюджет-2021 на следующей неделе

Александр Корниенко Facebook

Глава партии "Слуга народа" заявил, что это срочный вопрос

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета может рассмотреть законопроект о государственном бюджете на 2021 год в начале следующей недели. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "РБК-Украина".

"Планы рассмотрения (государственного бюджета на следующий год, - ред.) на неделе есть конечно. Это срочный вопрос. Но зависит от того, как комитет оперативно решит... Я не уверен на счет 2 ноября (проведение заседания комитета, - ред.), но в начале недели точно", - сказал Корниенко.

Напомним, ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что ВРУ начнет рассмотрение законопроекта о государственном бюджете на 2021 год на ближайшей пленарной неделе.

"Если не случится чего-то экстраординарного, то 2-го (ноября, – ред.) у нас с вами будет согласительный совет, а с 3-го у нас пленарная неделя. Я думаю, что в первые дни мы должны перейти к рассмотрению бюджета на 2021 год", - сказал он.