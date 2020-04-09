Комаровский: В медицинской сфере Украины – системный стратегический кризис

Врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский Фото из открытых источников

Нынешняя ситуация с охраной здоровья прямо угрожает национальной безопасности страны

Сегодня в украинской сфере охраны здоровья системный стратегический кризис.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против на телеканале ZIK заявил врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский.

"Сегодня у нас системный стратегический кризис в охране здоровья. Система, стратегия. Все. Министр, который приходит, нет никаких полномочий, чтобы что-то решить, у него нет практической вертикали, нет инструмента управления, нет денег, а каждый его шаг требует согласования. Я об этом говорили еще три года назад, что стандартными методами ничего реформировать нельзя", – сказал Евгений Комаровский.

Он считает, что единственное решение, которое поможет реформировать украинскую медицину – создание специального комитета национального спасения в сфере здравоохранения.

"Алгоритм только один – СНБО. Констатация того факта, что ситуация с охраной здоровья прямо угрожает национальной безопасности страны. Более того, она ставит на повестку дня вопрос государственности. Поэтому нам необходимо немедленное создание какого-нибудь комитета национального спасения в сфере здравоохранения, руководитель которого получит право принимать решения. В его подчинении должны быть силовики, которые будут разбираться с саботажами, у него будут деньги, сильный юридический аппарат, СБУ. Тогда разогнать все, что не нужно, закрыть все, что не нужно, а открыть дорогу тем, кому надо. Вот тогда можно будет что-то реформировать", – отметил доктор Комаровский.

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Как известно, с 1 апреля 2020 года в Украине начался второй этап медицинской реформы, который предусматривает введение бесплатных медицинских гарантий украинцам от государства. В Кабмине утверждают, что пандемия коронавируса и карантин по этому поводу никак не будут влиять на продолжение медицинской реформы.

Ориентировочно с 1 апреля учреждения здравоохранения, которые оказывают специализированную (городские, районные больницы) и высокоспециализированную (областные больницы и центры) медицинскую помощь, начнут работать за несколько измененными правилами.

Также согласно программы медицинских гарантий, с 1 апреля в Украине не будет медицинских учреждений. Зато учреждения здравоохранения’я должны изменить статус, став коммунальными некоммерческими предприятиями. Для этого медучреждения должны иметь лицензию на оказание медицинской помощи, быть компютиризованими и подключенными к медицинской информационной системы.