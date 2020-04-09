Комаровский: Необходимо немедленно остановить медреформу, мы теряем медицинские кадры

Будущее нормальной страны – модернизированная "система Семашко"

Нужно привлечь к ответственности тех, кто допустил якобы реформу системы здравоохранения, где доступность медицины стала меньше, а потеря медицинских кадров стала катастрофической.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против на телеканале ZIK заявил врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский.

Комаровский подчеркнул, что второй этап медицинской реформы нужно немедленно остановить, а тех, кто ее запустил, надо привлечь к уголовной ответственности.

"Нужно привлечь к ответственности тех, кто допустил якобы реформу системы здравоохранения, где доступность медицины стала меньше, а потеря медицинских кадров стала катастрофической", – считает украинский врач.

Евгений Комаровский убежден, что будущее нормальной страны с нормальной системой здравоохранения – это модернизированная "система Семашко".

"Сегодня просто нужно понимать, что модифицированная "система Семашко" с реализацией доказательной медицины, с современными протоколами, с разной опекой о медработников, параллельно частный сектор, вот это, скорее всего, будущее нормальной страны", – добавил Комаровский.

Как известно, с 1 апреля 2020 года в Украине начался второй этап медицинской реформы, который предусматривает введение бесплатных медицинских гарантий украинцам от государства. В Кабмине утверждают, что пандемия коронавируса и карантин по этому поводу никак не будут влиять на продолжение медицинской реформы.

Ориентировочно с 1 апреля учреждения здравоохранения которые оказывают специализированную (городские, районные больницы) и высокоспециализированную (областные больницы и центры) медицинскую помощь, начнут работать за несколько измененными правилами.

Также согласно программы медицинских гарантий, с 1 апреля в Украине не будет медицинских учреждений. Зато учреждения здравоохранения должны изменить статус, став коммунальными некоммерческими предприятиями. Для этого медучреждения должны иметь лицензию на оказание медицинской помощи, быть компютиризованими и подключенными к медицинской информационной системы.