Колтунович: В 2021 году Украина нуждается в модернизации, чтобы иметь будущее

Александр Колтунович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Украина нуждается в модернизации, чтобы в следующем году иметь будущее. Об этом говорится в заявлении народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", председателя подкомитета ВРУ по государственной экономической политике Александра Колтуновича.

Приводим его текст дословно:

В 2021 год Украина входит в состоянии абсолютной экономической, технологической и, как следствие, социальной отсталости. Предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины на 2021 год запланирован в сумме 270,3 млрд грн при доходах в 1071 млрд грн (эквивалентно $36,8 млрд). Финансирование Государственного бюджета Украины на 2021 год предусматривает заимствования в размере 702,4 млрд грн (65,6% доходов), тогда как расходы по госдолгу в 2021 году составят 599,8 млрд грн (45,1% расходов).

В бюджетной политике приоритет отдан масштабному строительству дорог, что является скорее пассивным активом, инвестицией, которая не дает мультипликационного эффекта для ускоренного экономического роста. При этом, учитывая особенности тарифообразования и потребность в субсидиях, уменьшение суммы на выплату льгот и жилищных субсидий до 36,6 млрд грн неизбежно приведет к культивированию нищеты, подавляя даже малейшие шансы на стимулирование внутреннего потребительского рынка и преодолении рецессии.

Несколько слов об экономическом бэкграунде и экономических циклах в современной истории Украины. Так, ВВП страны по итогам 2019 года составил лишь 65,6% от уровня 1990 года. Учитывая сегодняшний тренд падения ВВП по итогам II квартала 2020 года на 11,4%, а также исходя из прогнозов МВФ по падению валового внутреннего продукта в 2020 году на 8,2%, по нашим предварительным расчетам, ВВП по итогам 2020 года будет составлять уже 60,2% от уровня 1990 года. А значит, Украина вошла в фазу долгосрочного экономического падения от 15 до 60 лет (от Цикла Кузнеца к Циклу Кондратьева). Правда, ни о какой смене технологических укладов в Украине речь не идет. Доля объема реализованной инновационной продукции (товаров, услуг) в общем объеме реализованной продукции промышленных предприятий сократилась с 9,4% (в 2000 году) до 1,3% (в 2019 году). А в мировом рейтинге по Индексу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума в 2019 году Украина среди 141 страны опустилась на 85-е место, пропустив вперед Шри-Ланку, Ямайку, Барбадос и многие другие государства. Мы не являемся не то что лидерами, но даже полноценными участниками глобальной конкурентной борьбы.

А главное – в течение 2019−2020 годов новая Зе-команда не смогла преодолеть негативные экономические последствия кризиса 2014−2019 годов, когда ВВП Украины обвалился со $183,3 млрд до $153,8 млрд. По данному показателю наша страна занимает 57-е место в мировом рейтинге Всемирного банка по итогам 2019 года. К примеру, ВВП Казахстана в 2019 году составил $180,2 млрд (54-е место), Польши – $592,2 млрд (21-е), России – $1,7 трлн (11-е). В нынешнем году эта цифра будет еще меньше. Даже если согласно необоснованно оптимистичному макроэкономическому прогнозу Кабмина ВВП страны к 2023 году составит примерно 5,689 трлн грн, или $182,3 млрд (по расчетному курсу 31,2 грн/$), экономика Украины по итогам 2023-го по-прежнему не выйдет на параметры докризисного 2013-го. Де-факто с 2014 года кризис в Украине с краткосрочного экономического цикла (Цикла Китчина), с характерным периодом 2−4 года, плавно перешел к среднесрочному экономическому циклу (Цикл Жюгляра), с характерным периодом уже в 7−11 лет.

По показателю ВВП в расчете на душу населения по итогам 2019 года наша страна также не вышла на параметры докризисного 2013 год – $3659 против $4035, занимая в мировом рейтинге Всемирного банка 122-е место по итогам 2019 года. К слову, по этому параметру Украина уступает даже Молдове ($4498) и занимает последнее место в Европе. ВВП на душу населения Польши за 2019 год, по данным Всемирного банка, составил $15595, Венгрии – $16476, Румынии – $12919, Болгарии – $9737, Беларуси – $6663.

Сырьевая экономика Украины – это когда в структуре валового внутреннего продукта Украины за 2019 год удельный вес сельского хозяйства составил 9,1%, добывающей и перерабатывающей промышленности – 16,4%, строительства – 2,7%, а в товарной структуре экспорта в 2019 году доля сельского хозяйства, минеральных продуктов и недрагоценных металлов составила немыслимые 74,5%. К примеру, в 2004 году доля машиностроения в товарной структуре экспорта превышала продукцию сельского хозяйства (около 13%), что обеспечило рост ВВП на 12,4%. Впрочем, это уже история. На сегодня страна даже отчасти не готова отвечать вызовам по критическому износу водопроводно-канализационного хозяйства (износ свыше 80%), аварийному состоянию жилого фонда, энергетике и транспортной инфраструктуре, низкой производительности труда, не говоря уже о таких стратегических вопросах, как глобальное потепление и изменение климата, дефицит водных ресурсов и прочее.

Результатом экономических "успехов" последних шести лет является социальный и демографический кризис. С учетом многомиллионной трудовой миграции и населения неконтролируемых территорий реальное население Украины, по оценкам экспертов, исчисляется уже не 41,5 млн, а 28−32 млн человек. А если учитывать тот факт, что на 100 умерших в Украине приходится 50 новорожденных и лишь 49% занятых в возрасте от 15 лет и старше, мы – страна, у которой нет будущего.

Говорить о том, что Украина нуждается в структурно-технологических реформах экономики, возрождении государственных институтов и модернизации – это, как минимум, быть неоригинальным. Еще 20 лет назад президент РФ В. В. Путин предложил фундаментальный вектор, направленный на модернизацию страны.

"…Наша страна нуждается в реконструкции для того, чтобы иметь будущее. Нужно понимать, что идет жесткая конкурентная борьба не только на рынке между фирмами, но и между государствами на международной арене", – сказал Владимир Путин.

Спустя 20 лет в интервью телеканалу "Россия-1" российский лидер подтвердил, что везде, где только это возможно, страны пытаются повысить уровень своей конкурентоспособности за счет объединения усилий. Для республик бывшего СССР это естественное дело…

"У нас общая, доставшаяся от единой страны, инфраструктура транспорта, энергетики, связи. Это колоссальное преимущество при интеграции. Используя все эти наработанные десятилетиями, если не веками преимущества, мы повышаем свою конкурентоспособность", – резюмировал президент РФ.

Для Украины на сегодня, пожалуй, единственным шансом по преодолению тридцатилетнего экономического и социального упадка является восстановление и дальнейшее развитие экономических отношений в рамках евразийского вектора интеграции. Фундатором евразийского вектора развития страны в Украине в последние десятилетия, несомненно, является председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Именно сформулированный Виктором Медведчуком евразийский вектор экономический интеграции Украины обеспечит высокотехнологический экспорт и кооперацию, рост производства, занятости и реальных доходов населения, увеличение базы налогообложения и повышения социальных стандартов. Через повышение конкурентоспособности, рост доходов и благосостояния граждан Украины. Ну и самое главное – Украина нуждается в инновационно-технологической модернизации, чтобы идти в ногу со временем и иметь будущее, как и в экономических инструментах, направленных на стимулирование структурных трансформаций всех сфер жизнедеятельности страны.