live
Новости » Экономика Читати новину українською

Колтунович: Снятие российских санкций с трех украинских предприятий даст толчок для национальной экономики

Александр Колтунович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Снятие российских санкций с трех украинских предприятий даст толчок для национальной экономики и сохранит рабочие места. Об этом сообщил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE.

Политик уточнил, что вместе с председателем партии и инициатором снятия санкций Виктором Медведчуком занимался подготовкой соответствующего пакета документов.

"Мы с самого начала делали акцент на машиностроении, более того, профильная ассоциация Лига машиностроителей обращалась к нам, что у них сложная ситуация на предприятиях", - резюмировал нардеп.

Новости по теме: По просьбе Медведчука Россия в одностороннем порядке снимает санкции с трех украинских предприятий

Колтунович подчеркнул, что снятие санкций поможет Украине поднять высокотехнологический экспорт, поддержать производство и сохранить рабочие места.

Напомним, 14 октября президент России Владимир Путин поддержал снятие ограничений с трех украинских предприятий, чтобы они смогли поставлять продукцию в Россию. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

программы канала ZIK

Президентский опрос. Продление карантина. Предвыборные зашквары | Детали дня | 13.19.20
Вадим Карасев | Ток-шоу
Как выживают пенсионеры? Цирк и выборы: Ошибки на билбордах | Ток-шоу
Коммунальная революция. Дистанционное обучение. Рост заболеваемости | Детали дня | 12.10.20
Жизнь в красной зоне. Образованность
Илья Кива | Ток-шоу