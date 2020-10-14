Колтунович: Снятие российских санкций с трех украинских предприятий даст толчок для национальной экономики

Александр Колтунович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Снятие российских санкций с трех украинских предприятий даст толчок для национальной экономики и сохранит рабочие места. Об этом сообщил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE.

Политик уточнил, что вместе с председателем партии и инициатором снятия санкций Виктором Медведчуком занимался подготовкой соответствующего пакета документов.

"Мы с самого начала делали акцент на машиностроении, более того, профильная ассоциация Лига машиностроителей обращалась к нам, что у них сложная ситуация на предприятиях", - резюмировал нардеп.

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Колтунович подчеркнул, что снятие санкций поможет Украине поднять высокотехнологический экспорт, поддержать производство и сохранить рабочие места.

Напомним, 14 октября президент России Владимир Путин поддержал снятие ограничений с трех украинских предприятий, чтобы они смогли поставлять продукцию в Россию.