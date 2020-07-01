Количество безработных украинцев с начала года сократилось на 0,1%

По сравнению с I кварталом предыдущего года, безработица сократилась на 0,6%

В период с января по март 2020 года количество занятого населения в возрасте от 15 лет и старше составила 16,6 млн человек, а в возрасте от 15 до 70 лет - 16,5 млн человек. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Отметим, что такое количество официально трудоустроенного населения на 0,1% больше, чем в IV квартале 2019 года и на 0,6% меньше по сравнению с I кварталом предыдущего года.

В Госстате уточнили, что уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составил 51,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 58,2%. Также сообщается, что уровень безработицы украинцев в возрасте от 15 лет и старше составил 8,5%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 8,6%.

Напомним, в Министерстве экономики заявили об окончания роста безработицы.