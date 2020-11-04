Колебания курса валют: Экономист указал на признак спекуляций и наживы

Фото из открытых источников

Юрий Атаманюк заявил о сговоре НБУ и коммерческих банков

Ощутимые валютные колебания свидетельствуют о том, что происходят финансовые спекуляции, а они невозможны без сговора НБУ и коммерческих банков.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк.

"Когда идут такие колебания на межбанке и достигают до 28,9 (грн/долл. - Ред.) и потом откатывается назад на 28,5, вот разница в 40 копеек - это называется "финансовые спекуляции". Они не возможны без сговора НБУ и комерческих банков, потому что одна из функций НБУ - это стабильность национальной валюты. Эту функцию у нас в последние годы при всех руководителях НБУ не выполняют, а используют для обогащения, в том числе личного, потому что когда НБУ знает, какой завтра будет курс, в сговоре с коммерческим банком они зарабатывают", – сказал Юрий Атаманюк.

Эксперт объяснил, с чем может быть связано резкое падение гривны относительно американского доллара, которое произошло в последнее время.

"Что касается резкого удешевления гривны в эти последние дни, конечно, на это влияет и политический кризис, конституционный кризис, который в последние дни проходил, с одной стороны, который способствовал тому, что иностранный капитал, который сидит в наших облигациях, на моменте непонимания, как развернется ситуация, больше стал спрашивать покупку валюты. Фактически все эти запросы на покупку валюты, которые начали давить на гривну, они были от держателей наших облигаций как валютных, так и гривенных, для того, что выйти в доллар. И поэтому спрос на валюту превышал спрос на гривну. НБУ на это потратил, на удержание, порядка 150 млн долл.",- отметил экономист.

Юрий Атаманюк отметил, что украинская национальная валюта стремительно девальвировала за последние несколько лет, и назвал причины.

"Именно в последние шесть лет у нас пошла девальвация стремительная гривны, и шла она исключительно непрозрачно, а скачками. И за любым скачком, который больше пары копеек, это всегда идет финансовая спекуляция, это сговор. У любого скачка есть фамилия, имя, отчество, кто хочет на нем заработать. И когда мы видели в постмайдановские конкретно года, когда доллар "улетал" до 40 грн, и потом откатывался до 25, за этим стоят лично заработанные миллиарды конкретными людьми", – сказал Юрий Атаманюк.

Как сообщали, вследствие допэмиссии гривны в начале 2021 года в Украине прогнозируется всплеск инфляции. Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Недавно советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что в следующем году инфляция в Украине составит 7,3%, а это неизбежно, когда происходит увеличение доходов домохозяйств.