Когда завершится "эпоха бедности": В "Слуге народа" заявили о геноциде прогрессивной прослойки населения в Украине

Леся Забуранная Скриншот видео

Леся Забуранная назвала шаги, которые необходимы для решения проблемы

В Украине было истребление прогрессивной прослойки населения и произошло обнищание людей, поэтому такие шаги, как повышение минимальной зарплаты, налоговые льготы и доступные кредиты, сейчас ко времени.

Об этом во время ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Леся Забуранная.

В гости ток-шоу поинтересовались, когда в Украине наконец завершится "эпоха бедности".

"Я не хочу оправдывать действия власти и говорить, что мы что-то глобально сделали за год. Это не будет соответствовать истине. Но я хочу сказать одно – что все, что сложилось в обществе, я не знаю, было ли это намеренно или не намеренно, но это было фактически уничтожение нормального, такого прогрессивного слоя населения и обнищание людей. Просто как геноцид – сложно такие вещи употреблять, но так и есть. И поэтому любые инициативы, которые сегодня есть, – и повышение минимальной заработной платы (не настолько, насколько хотелось бы), и какие-то налоговые льготы в период карантина, и доступные кредиты – это недостаточные, но это шаги, которым мы должны системно, постоянно следовать", – отметила Леся Забуранная.

Как сообщали, 25 августа Верховная Рада Украины поддержала законопроект об увеличении минимальной заработной платы для украинцев до 5000 гривен.

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