Бюджет на следующий год: Когда и на сколько вырастут пенсии

Фото из открытых источников

Первое повышение предусмотрено уже с 1 января

Благодаря повышению минимальной зарплаты с 5 до 6 тысяч гривен пенсии с 1 января 2021 года вырастут на 300 грн - до 2400 грн, повышение охватит тех, кому больше 65 лет и чей стаж достигает 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин. Об этом говорится в материале издания "Экономическая правда".

"Несмотря на дефицит Пенсионного фонда (в 2021 году запланирован на уровне 195 млрд грн), власть не отказалась от заигрывания с электоратом. Еще за месяц до октябрьских местных выборов был анонсирован поэтапный рост пенсий в течение всего следующего года", - говорится в материале.

Отмечается, что уже с 1 января благодаря повышению минимальной заработной платы с 5 тыс. грн до 6 тыс. грн пенсии вырастут на 300 грн – до 2400 грн, с декабря – до 2600 грн. Повышение охватит тех, кому больше 65 лет и чей стаж достигает 30 лет – для женщин и 35 лет – для мужчин", - говорится в материале.

Новости по теме: В следующем году в Украине вырастут пенсии: Министр рассказала кому и на сколько

Отмечается, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта. А в апреле запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

Начиная с июля, государство будет доплачивать по 400 грн пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. Кроме этого, такие граждане будут получать не менее 2500 грн, даже если стаж составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Граждане старше 80 лет будут получать дополнительно до 500 грн. А минимальная пенсия для них составит 2600 грн.

При этом, минимальная пенсия, которую будут получать украинцы с декабря 2021 года вырастет на 80 грн и составит 1934 грн.

Новости по теме: Перерасчет пенсий-2021: Кому и сколько добавят средств и хватит ли бюджета

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что были дискуссии о дате ежегодной индексации пенсий в 2021 году.