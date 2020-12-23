Когда государство не имеет ресурса для выплаты пенсий – это означает, что функции власти не выполняются, – Савченко

Надежда Савченко

Украинцы ожидали, что власть "слуг народа" удивит их тем, что не будет повышать себе финансирование, но этого не случилось, а пенсионеры и бизнес как жили в бардаке в государстве, так и живут

Когда в Украине не пишутся нормальные, согласованные, сбалансированные правила, по которым бы бизнесу было нетрудно платить налог для содержания пенсионера это означает, что сама функция государства, которую должна выполнять ее власть, не выполняется.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила бывший народный депутат Украины Надежда Савченко.

Надежда Савченко рассказала, что во время своего депутатства ее зарплата составляла всего 6 тысяч гривен и она была такой же, как и зарплата летчика. Однако за пять лет, отметила Савченко, зарплата народных депутатов Украины выросла до 40 тысяч гривен, а летчика, который имеет звание лейтенанта – до 15 тысяч гривен. Следовательно, подчеркнула экс-нардеп, власти Украины неравномерно себя финансирует.

Более того, добавила Савченко, ни одна власть страны не смогла не повысить расходы на свое содержание.

"Мы ожидали, что власть "слуг народа" удивит украинцев тем, что не станет повышать себе финансирование. Этого не случилось. А пенсионеры и бизнес как жили в беспорядке в государстве, так и живут. Почему? Потому что чей-то собственный интерес перебивает интерес государственный, прописанных четких правил", - сказала Надежда Савченко.

Вместе с тем она отметила, что в государстве бизнес и пенсионеры не могут быть отделены, ведь бизнес существует в государстве, которое строит правила, они функционируют, работники платит налоги, с которых и платятся пенсии. А попытки разделять бизнес и пенсионеров, добавила политик, свидетельствует о невыполнении государством своих функций.

"Когда у нас будут разделять, что мы не можем обременить бизнес, что бизнесу тяжело и у нас негде взять деньги на пенсии, это означает, что сама функция государства, которую должна выполнять ее власть, не выполняется. Не пишутся нормальные, согласованные, сбалансированные правила, по которым бы бизнесу было нетрудно платить налог для того, чтобы содержать пенсионера", – прокомментировала Надежда Савченко.

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