Коболев провалил программу по увеличению добычи газа в Украине, – Кучеренко

Народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко ZIK

В этом году "Укргаздобыча" должна была добывать 20 млрд м куб. газа, напомнил парламентарий

В Украине провалена программа по увеличению собственной добычи газа, она с самого начала была "мыльным пузырем".

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко.

Гость ток-шоу, комментируя вопрос о росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги, констатировал, что в Украине провалена программа по увеличению добычи голубого топлива.

"Почему Коболев, которого ваше правительство сделало еще на пять лет главой, продлил контракт без конкурса, почему он провалил программу по увеличению добычи? На 2020 год – 20 миллиардов кубов должна была добывать "Укргаздобыча", это утвержденная программа", – сказал Алексей Кучеренко, обращаясь к представителям монобольшинства.

Парламентарий убежден, что эта программа была "мыльным пузырем" с самого начала.

Алексей Кучеренко добавил, что после принятия закона о референдуме на всенародное обсуждение следует вынести вопрос относительно украинского газа для украинского народа.

Как сообщали ранее, Кабинет министров Украины подписал соглашения о разделе добычи газа на семи месторождениях.

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