Китайские инвесторы "Мотор Сич" хотят начать международный арбитраж, свои убытки они оценили в 3,5 млрд долларов

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Они призывают украинские власти начать переговоры

Китайские инвесторы из компании Skyrizon направили Кабмину сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина, также соответствующая претензия уже подана в Министерство юстиции. Об этом рассказал представитель Skyrizon, сообщает УНИАН.

Как отмечается, китайские инвесторы "Мотор Сич" в документе, который в юридической сфере называется Notice of Investment Dispute, заявляют, что Украина нарушила ее международные обязательства, закрепленные в Соглашении между Правительством Украины и Правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В 2016 году китайские инвесторы с Skyrizon купили 56% акций украинского предприятия авиационного моторостроения ПАО "Мотор Сич" (Запорожье), но и по сей день не могут управлять своим активом, поскольку на акции судом наложен арест по инициативе СБУ, а АМКУ под формальными предлогами затягивает выдачу разрешения на концентрацию.

Кроме этого, в течение трех лет систематически нарушаются права всех акционеров предприятия, в частности, не созываются общие сборы, не выплачиваются дивиденды, акционеры не имеют возможности влиять на действия менеджмента. В судах разных инстанций сейчас идут разбирательства по искам акционеров "Мотор Сичи" с требованием снять арест, но судьи последовательно отказывают в ходатайствах о вызове в суд представителей украинской власти - СБУ, АМКУ, АП, КМУ и др.

Тем временем показатели финансово-хозяйственной деятельности "Мотор Сич" ухудшаются, предприятие теряет рынки, а его продукция становится неконкурентоспособной по сравнению с двигателями иностранного производства, что ставит под вопрос само существование предприятия в будущем.

Как отмечается, Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций было заключено между Украиной и КНР в 1992 г. Документ предусматривает, что стороны договорились не допускать экспроприации инвестиций и равноправно относиться к иностранным инвесторам.

Именно в этом контексте китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" считают, что по факту недопуска их на предприятие государство Украина фактически экспроприировала их актив. Ущерб от сложившейся ситуации, которая негативно сказывается на взаимоотношениях Skyrizon и ее аффилированных структур с банками и биржевых котировках, китайские инвесторы оценивают в более $3,5 млрд.

Согласно имеющейся информации о содержании Notice of Investment Dispute, представители Skyrizon призывают Украину немедленно начать с ними переговоры и прекратить незаконную деятельность органов украинской власти в отношении ПАО "Мотор Сич" и его акционеров. Если же государство Украина не сможет оперативно отреагировать и начать переговоры или иным образом выполнить свои международные обязательства, китайские инвесторы воспользуются своим правом начать арбитражное производство.

Также китайские инвесторы заявляют о готовности сесть за стол переговоров с украинскими властями для урегулирования ситуации и разрешения конфликта. В этом случае будет создана рабочая группа, в состав которой могут входить представители китайской стороны, Минюста, СБУ, Генпрокуратуры, АМКУ и др. профильных органов власти.

Напомним, недавно государственный секретарь США Майк Помпео отреагировал на намерение Китая купить украинский завод по производству авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов "Мотор Сич".