Киевляне, которые живут в квартирах, будут платить за газ даже больше – чем было, - политолог о тарифном кризисе в Украине

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Это свидетельствует о политическом кризисе в Украине

Украинцы, которые живут в квартирах, будут платить за газ даже больше, чем было до того, как в правительстве заявили о снижении тарифов.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт Михаил Чаплыга.

Эксперт отметил, что платежки, которые украинцы получили в январе, это плата за газ за декабрь, а в этом месяце получат за январь. Поэтому, добавил эксперт, цена за кубический метр газа там будет не 6,99 гривен, как обещали в правительстве, а 10-11. Он убежден, что таких высоких тарифов никто платить не будет.

"Следовательно платежка, которая придет аж в марте, то есть плата за февраль, будет меньше. Но для теплокоммунэнерго все как было. То есть я живу в Киеве в квартире и я буду платить столько же, даже больше, чем было. Ничего не изменилось!" - подчеркнул Михаил Чаплыга.

Он убежден, что власть не сможет изменить ситуацию с тарифами в стране, поскольку не может ни назначить министра энергетики, ни уволить премьера.

"И сегодня Шмыгаль всех шантажирует. Потому что если он сам напишет заявление, падет правительство. То есть никто ничего сделать не сможет. Это политический кризис", – прокомментировал Чаплыга.

Напомним, ранее народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил, что власти могут отправить правительство Дениса Шмыгаля в отставку для погашения народного недовольства, вызванного тарифным геноцидом.