Кассовый аппарат в смартфоне: Гетманцев объяснил, как будет работать нововведение

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Электронный чек должен заработать в Украине с 1 августа

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги Народа" Даниил Гетманцев заявил, что электронный чек должен заработать в Украине с 1 августа, но подкорректировать его можно будет до 1 апреля следующего года.

Об этом он сказал в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK.

Отвечая на вопросы зрителей относительно того, каким образом будет работать кассовый аппарат в смартфоне и как предприниматели, которые еле сводят концы с концами, должны перейти на электронный чек, Даниил Гетманцев отметил, что на пример Грузии, где существует жесткая система фискализация в СНГ, нельзя ссылаться. Тем более, что такую систему Саакашвили ввел в Грузии "огнем и мечом".

"А как заработает электронный чек, мы с вами узнаем 1 августа. До 1 августа две недели осталось и мы вполне сможем подкорректировать его работу до 1 апреля следующего года. Тогда, когда уважаемые телезрители должны перейти на использование электронного чека. То есть эта система, которая должна работать коллегиально, если она не будет работать, или будет работать со сбоями, это безусловно важное основание для того, чтобы снова перенести сроки", – заявил глава налогового Комитета Рады.

Напомним, в сентябре 2019-го Верховная Рада Украины приняла законопроект о электронных чеках.

За соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предусматриваются следующие положения: